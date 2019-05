La actriz y cantante se refirió a una anécdota que contó el conductor de Hay que ver Fuente: Archivo

Hace apenas unos días, José María Listorti confesó en su programa Hay que ver, por El Nueve, que Nacha Guevara lo había hecho llorar hace unos años, cuando la actriz y cantante era jurado en el "Bailando por un sueño".

"Nacha entró a un camarín, cerró la puerta y me agarró. Silencio total, ¡piensen en que es Nacha Guevara! Y me dijo: '¿Vos sos feliz con este programa que estás haciendo (por Este es el show)?'. Le dije: 'Sí, ¿por qué?'. Me contestó: 'Porque vos no sos así, vos sos una persona divertida, sos un actor, las personas se han reído con vos. Si no sos mala persona, ¿por qué hacés de mala persona, te hace feliz generar la maldad en otro, generar quilombo, barro en otro? ¿Eso te hace feliz? Porque si te hace feliz, preocupate'. Fueron palabras más, palabras menos. Terminó la charla y yo me fui temblando'", contó Listorti.

Ese relato podría haber quedado en una anécdota pero Nacha Guevara estuvo como invitada en Los ángeles de la mañana, por Eltrece, y dio su versión: "No sé qué le pasa a Listorti conmigo, me dedica programas enteros. Es una pérdida muy grande para la Argentina. No me acuerdo qué le dije. Tengo una idea vaga de qué se trató. Lo dejé traumado y se nota".

"El buscaba roña, y un día armó una cosa de la nada. Y yo tuve la delicadeza de citarlo al camarín y decírselo en la cara, en vez de decírselo en los pasillos. Y entonces le comenté algo así como que cómo permitía que la televisión le comiera su mejor parte. Yo creo que siempre lo vi ya comido, pero todos tenemos una parte maravillosa y una parte detestable", siguió Guevara. "El medio de la televisión es delicado, porque en general te come la mejor parte, porque te pone una presión, una velocidad, una competitividad y una necesidad de estar al frente y que todos te aprueben, que son todas tareas del ego".

Finalmente, la actriz disparó: "Es evidente que él buscaba aprobación, y que la sigue buscando. Pero la aprobación, Listorti, no puede venir de mí, ni de nadie. La aprobación tiene que venir de uno mismo para ser verdadera. (...) No le podemos darle tanto poder al otro. A nadie le demos el poder de que nos arruine el día. Si hubiera estado muy bien plantado y muy seguro, no le pasaba nada con mis dichos".