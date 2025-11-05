“No estaba en condiciones”: Marcelo Tinelli se ausentó a su programa de streaming en medio de su profunda crisis familiar

Todo indicaba que el programa de este martes de Estamos de paso, el ciclo de streaming que Marcelo Tinelli conduce en Carnaval, no iba a ser uno más. Después de 48 horas en las que el escándalo, las internas y los conflictos en el clan familiar del conductor se convirtieron casi en el tema excluyente de los programas de espectáculos, la palabra en vivo del principal involucrado generaba gran expectativa.

Estamos de paso - Marcelo Tinelli Captura de pantalla

Y si bien el inicio estaba previsto, como todos los días, a las 20, hubo que esperar varios minutos para ver qué era lo que deparaba el programa. A las 20:10, con casi 3500 personas en el canal, comenzó a emitirse la presentación, mientras en el chat del canal se intercalaban los mensajes de apoyo al conductor y los que le reclamaban que pague sus deudas.

Y entonces, la gran sorpresa: Tinelli no estaba presente en el estudio. En su lugar, estaba José María Listorti. Y, sus compañeros, Sebastián Almada, Pachu Peña, Sabrina Rojas y Carla Conte, empezaron a especular con ironía sobre los motivos de su ausencia. “Le mandamos un beso a Marcelo, que está en Punta del Este”, indicó el conductor suplente.

Y agregó: “Terminó de grabar su reality. No hace falta aclarar el pequeño quilombo mediático que se armó. Y bueno, no estaba en condiciones, y dijo: ‘Bueno, me quedo un ratito en Punta del Este. Le mandamos un beso enorme, obviamente. No nos vamos a meter en ese tema. Es un tema familiar. Podemos joder con el desodorante, con los cheques voladores, con San Lorenzo, con los bots que compra, con lo que quieran, pero hay un límite que por los menos nos marcamos nosotros cuando es un tema familiar, con los hijos, del que no tiene sentido hablar ni joder, porque lo queremos”, señaló Listorti.

“Además, sabemos lo que significa, e imaginamos que la debe estar pasando muy mal”, sumó Conte. Y Rojas afirmó: “Aparte, es lo que pasa en todas las familias. Todas las familias tenemos quilombos, con la diferencia de que no se sabe. Es la vida misma”.

Juana y Marcelo Tinelli Gerardo Viercovich - LA NACION

“Aparte, lo conocemos y sabemos que es muy familiero. No vamos a empezar a hablar de si es buen padre o tal es buena madre, porque no está bien juzgar eso desde acá. ¿Con qué autoridad? No hace falta”, indicó Listorti. Y Conte completó: “Pero la está pasando mal, seguro”.

“Además, todos somos testigos de cómo le gusta conciliar y unir. Estábamos todos presentes cuando cumplió 50 años, como estaban presentes Soledad Aquino, Paula Robles, todas sus ex, porque a él le gusta unir. No se lleva mal, le gusta la unión, le gusta comer en familia”, recordó Listorti. Y Rojas insistió: “Es la vida que un padre se pelee con una hija, que después se amiguen, que se peleen entre hermanas, que te pelees con tu madre, que te pelees con un ex, que vuelvas a pasarla bien… Es la vida misma, ni más ni menos”.

La ausencia de Tinelli en su propio programa se produjo horas después de qué el mismo saliera a desmentir los rumores que indican que abandonaría Carnaval. Este martes al mediodía, a través de su cuenta de X, el conductor y productor confirmó la amenaza denunciada por su hija Juana, se refirió a la deuda que habría contraído para financiar gastos en San Lorenzo y apuntó contra un “empresario de medios” al que tildó de “usurero” y como responsable del “acoso judicial” que atraviesa en los últimos meses.

“Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, comenzó escribiendo. “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quién les da letra".

“El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”, continuó Tinelli. Y aseguró: “En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace tres años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo”.

Scaglione y Marcelo Tinelli Captura de video

“Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos. Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor”, sigue la cadena.

“La amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la justicia. Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto”, sumó. “Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra ‘ofendido’ y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes. Una sola cosa para terminar: todo el dinero pedido está ingresado al club”.

“Gracias, Daniel Vila, por intentar lograr que acordemos siempre. Es muy difícil con una persona que ‘maneja’ a su antojo la justicia de su ciudad. Seguiré luchando por la verdad, porque la deuda la pague quien la debe, y porque mi familia esté en paz. Los amo. Y gracias a Guille, Sole y Pau, mis exmujeres, porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica, o favorable, me hacen bien. Solo deseo que esta familia hermosa esté siempre unida y en paz. Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas”, indicó en su catarata de tuits.

“Amo a mis cinco hijos. Son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos. Gracias a todos en @CarnavalStream por el apoyo en todo momento. Gracias Pablito. Te quiero y te banco. Gracias al otro Pablo y a Guido por estar siempre. Estoy feliz de estar ahí“, sumó.

“Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo”, finalizó el descargó de Tinelli.

Tinelli calificó al responsable de la situación como un “usurero” y “dueño de medios importantes” (X: @cuervotinelli)

El sábado, a través de un extenso posteo que compartió en sus redes sociales, Juana Tinelli contó que desde hace un tiempo sufre amenazas. El hecho que hizo que la modelo decidiera acudir a la Justicia fue un llamado telefónico que recibió el miércoles pasado por la mañana. Hoy, la joven cuenta con un botón antipánico y con una consigna policial en la puerta de su casa.

En ese mismo posteo, la hija menor del conductor y productor aseguró que no está de acuerdo ni avala las decisiones que su padre viene tomando desde hace algún tiempo. Su mensaje, con el correr de las horas, dejó al descubierto las profundas internas que atraviesa el clan familiar.

Paula Robles, Soledad Aquino, Juana y Cande Tinelli, protagonistas de una interna familiar feroz

Mientras Juanita dejó de seguir en redes a su padre y a su hermana Candelaria, la exesposa de Coti Sorokin reveló que nunca tuvieron una buena relación. Además, Paula Robles, madre de Juana y Francisco Tinelli, salió a respaldar a su hija y catalogó al productor de “egoísta”, mientras que Soledad Aquino, madre de sus dos hijas mayores, disparó sin piedad contra Juana y Robles, a las que acusó de haber inventado todo el tema de las amenazas para “llamar la atención”.