El duro momento que atraviesa Martin Short tras la muerte de su hija Katherine

Este martes, el mundo del espectáculo se vio conmocionado tras el anuncio de la muerte de Katherine Short, la hija del actor y comediante canadiense Martin Short. La mujer de 42 años fue encontrada sin vida el 23 de febrero en su residencia de Hollywood Hills, California. Hasta el momento, las autoridades investigan el caso como un aparente suicidio.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, expresó el vocero del actor en declaraciones difundidas por medios estadounidenses.

Katherine, la hija mayor de Martin Short, murió a los 42 años (Foto: Gregg DeGuire/FilmMagic)

En las últimas horas se difundió la llamada al 911 recibida por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles el lunes a las 6.41 pm, donde se puede escuchar a un operador masculino confirmando con los socorristas que la víctima tenía una herida de bala que parecía ser “autoinfligida”. Además, agregó que la persona que reportó el incidente a las autoridades estaba “con el paciente y no pudo ingresar al dormitorio” de la casa de la trabajadora social.

Más allá de la popularidad de sus padres, Katherine no era una figura pública. La joven trabajó en una clínica privada, especializándose en trastornos psicóticos, ansiedad y trastorno límite de la personalidad. Ella también padecía algunos problemas mentales aunque no se sabe con certeza qué diagnóstico tenía. Años atrás, había adoptado un perro de servicio para ayudarla con su enfermedad mental. Ella llamó a su amigo peludo Joni, en honor a la cantante Joni Mitchell. “Joni es mi increíble perro de servicio, que me ha estado ayudando con mis propias luchas con la enfermedad mental durante los últimos cinco años”, escribió Katherine en un posteo. “Joni suele estar conmigo en la oficina, acurrucada en su cama. Es un encanto y le encanta la gente, así que no te sorprendas si te saluda con una sonrisa, meneando la cola... y quizás incluso con un beso”, agregó feliz con su mascota.

La noticia de su muerte ha generado un gran impacto. No sólo entre los colegas de su padre sino entre sus vecinos, quienes dieron detalles de cómo era la mujer en el vecindario de Hollywood Hills. La mayoría coincidió en que era “amigable” aunque “la mayor parte del tiempo reservada”. Mientras que su vecino de al lado la describió, en diálogo con US Weekly, como una “gran vecina y jardinera” y calificó su muerte de “increíblemente triste”. Otro vecino comentó que Katherine era “muy agradable” y que no hacía fiestas ruidosas. Un tercer testigo asegura que la hija de Short y Nancy Dolman ocasionalmente saludaba con la mano mientras estaba sentada en su porche.

Su última aparición pública fue hace dos años, más precisamente el 12 de octubre de 2023, cuando festejó su cumpleaños número 40 y los paparazzi la captaron saliendo de su celebración en el restaurante Grand Master Recorders, en Hollywood. Se la vio radiante luciendo un vestido de brillos que combinó con zapatos animal print y una diadema de “cumpleañera”. Entre los invitados se encontraban su padre, la fallecida Catherine O’Hara, Goldie Hawn, Bo Welch, Joni Mitchell y Julianne Phillips.

Un nuevo golpe para la familia Short

Esta no es la primera vez que Martin Short y su familia viven una pérdida importante. En 2010, su mujer Nancy Dolman falleció luego de luchar contra el cáncer de ovario. El matrimonio adoptó a sus tres hijos: Katherine, Oliver Patrick y Henry Hayter. A lo largo de los años, el intérprete de Only Murders in the Building habló abiertamente sobre cómo la pérdida de su esposa lo afectó y cómo se apoyó en el amor de sus hijos y en su carrera para sobrellevar el duelo. “Nuestro matrimonio fue un triunfo, así que fue muy duro verla irse”, declaró el actor en una entrevista íntima que le concedió a la publicación AARP años atrás.

Lo de Martin Short y Nancy Dolman fue amor a primera vista. Juntos, adoptaron tres hijos Kypros - Hulton Archive

De acuerdo con su testimonio, nunca pudo rehacer su vida en el plano sentimental, ya que el recuerdo de su esposa es tan indeleble que no quiso forjar otro vínculo sino estar al lado de sus hijos. “Todavía sigo hablándole”, reveló y detalló qué es lo que le cuenta a su esposa cuando la casa está en silencio. “Le digo: ‘Hola Nan’ y le pregunto cómo tomaría si decido hacer esta cosa o aquella otra, pero sobre todo le consulto si voy por el buen camino en la crianza de los chicos”, explicó Short.

La muerte de Dolman fue una tragedia que lo azotó, hasta que los años pasaron y pudo adquirir una mayor claridad cada vez que pensaba en ella y en lo que ella le diría de encontrarlo tan angustiado. “Su fallecimiento me hizo abordar esos desafíos que tanto temía, porque cuando experimentás una tragedia, en cierto modo perdés el miedo, las dudas empiezan a desaparecer. Eso es lo positivo del lado oscuro de la vida”, subrayó.

“Todavía me considero su esposo, hay noches en las que realmente la extraño muchísimo, entonces llevo adelante una especie de ritual: me armo un trago y me acuesto en un sillón o en el balcón de casa y me tomo ese momento para pensar en ella, para preguntarle cosas, y encuentro confort en esos instantes”, contó. “Es el espacio que me hago para sentirme más cerca de Nancy y realmente siento cuando me dice que está de acuerdo con algo y cuando piensa que no estoy haciendo las cosas bien”.

Respecto a cómo vivieron sus tres hijos adoptivos la muerte de su madre, Short reveló: “Mis hijos no estuvieron bien por muchos años. Creo que a veces el estar negados a aceptar que la muerte le va a llegar a un ser querido hace que todo cueste más cuando efectivamente sucede. Sufrimos mucho, pero también aprendimos mucho de Nancy y de los obstáculos que aparecieron tras su fallecimiento. Mis hijos terminaron siendo mi contención, mis pilares en todo momento”.

Hoy, uno de esos pilares en los que tanto se apoyaba Martin acaba de derrumbarse. El actor, de 75 años, se encontraba actualmente en una gira con Steve Martin pero, tras recibir la triste noticia, decidió cancelar las funciones que tenía programadas.