Nacho Viale arremetió contra Ernesto Arriaga en Twitter: “Yo no insulté a nadie”

En los últimos días, Nacho Viale había descargado su enojo en Twitter luego de que en una estación de servicio no le cargaran nafta a su moto por no tener el chaleco refractario. Tras eso, el productor televisivo volvió a mostrar su malestar en las redes sociales, luego que el periodista Ernesto Arriaga hiciera un informe en el canal A24 hiciera sobre lo que le había sucedido.

Ante la acusación de que había insultado a los trabajadores de la estación de servicio, aseguró en un primer tuit: “Ernesto querido, yo no insulté a ningún playero. Todo lo contrario. Lo hice a los creadores de esta estúpida ley. Vivo en CABA y no en Provincia. Las camperas de moto vienen con reflectivo. Imposible una persona coherente”.

A su vez, continuó con el hilo de Twitter y agregó: “Más seguridad vial es usar protección que un chaleco. Yo cumplo la ley. Por eso fui y compré un bidón como sí esta permitido. No deja de parecerme una ley ridícula. Y no creo que el chaleco beneficie en absolutamente nada. La ley la cumplo y voto en las elecciones como dijiste. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo en todo”.

Por su parte, Ernesto Arriaga no se quedó atrás y se sumó al debate. Ante el descargo de Viale, le expresó su respeto, aseguró que “esta ley al cuete no se cumple”, y trajo a colación los 7116 muertos por año que hay en la Argentina debido a los accidentes de tránsito.

Más allá del cruce entre Nacho Viaje y Ernesto Arriaga, Jorge Rial, que no posee una buena relación con el productor televisivo, aprovechó la oportunidad y le dedicó una publicación. Sin sumarse al hilo ni a la respuesta de Arriaga, le apuntó con un irónico tuit.

El conductor televisivo citó una nota donde se informaba el episodio que despertó la furia del hijo de Marcela Tinayre, y comentó: “Los problemas de un nieto rico”.

