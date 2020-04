Nació Cala, la segunda hija de María del Cerro y Meme Bouquet

María del Cerro dio a luz a su segunda hija, Cala, en medio de la pandemia de coronavirus Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020 • 22:29

Este martes, María del Cerro dio a luz a su segunda hija, Cala . La modelo, actriz y conductora "agrandó" de esta manera la familia que conformó con el Dj Meme Bouquet y la primera hija de ambos, Mila.

El encargado de dar a conocer la buena noticia fue Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter. El periodista, además, felicitó a los flamantes papás.

La modelo, actriz y conductora transitó el último tramo de su embarazo con mucha angustia, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a buena parte del planeta. "En cuarentena, con bebé adentro y con una ansiedad tremenda", escribió en uno de sus últimos posteos en su cuenta de Instagram.

Ese no fue el único posteo que María dedicó a su estado. En tiempos de aislamiento social, obligatorio y preventivo, Del Cerro aprovechó en varias oportunidades las redes para interactuar con sus seguidores y sus seres queridos. En una de esas publicaciones, en los que se ve su enorme panza, expresó: "Encuarentenados pero con la certeza de que todo va a pasar. También agradecida de tener lo que tengo, y dejando por un lado el control que me caracteriza para dejar fluir lo que tenga que ser y lo que Dios nos tenga preparado", escribió, también.

La semana pasada, con 39 semanas de embarazo, Del Cerro también acudió a las redes para compartir sus sensaciones, en este momento y este contexto tan especial. Por eso, hizo público un emotivo mensaje que le envió su partera que habla de sensación de traer un bebé al mundo en este momento.

"El mundo se detiene y tu hijo va a nacer. El mundo habla de virus, pandemia, contagio, muerte... Pero tu hijo va a nacer. Y yo veo tu miedo y tu enojo... ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando tu hijo va a nacer? Los niños nacen en épocas de guerra, de pandemias, en medio de tornados y terremotos. La vida puede más, la vida no puede esperar. Y yo estoy ahí, de tu mano, y ambos me regalan ese instante en que todo es perfecto y nada está mal. No hay pandemia que te pueda robar ese momento, no tengas miedo, no estés enojada. En tiempos de pandemia te doy las gracias mujer por ese instante. Y a vos partera por estar donde debés, por dejar tu casa, solo para tomar esa mano y vivir ese instante", expresa aquel texto.