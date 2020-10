Narda Lepes: "Cuando Germán Martitegui quiere contarte un chiste, no le sale" Crédito: Instagram

17 de octubre de 2020 • 15:12

"Cuando Germán Martitegui trata de contarte un chiste, no le sale". Entre risas, la cocinera Narda Lepes dio precisiones sobre su íntima amistad con el jurado más duro de MasterChef Celebrity y aseguró que, ante la presencia de los concursos con más producción y grandes niveles de audiencia, los canales que se dedican solo a la gastronomía, quedaron en el tiempo.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, Lepes expresó: "Con Germán somos muy amigos, de hace muchos años, cocinamos mucho juntos, forjamos una relación muy linda, con su familia también".

Y agregó: "Germán tiene esa mirada fría, trata de hacer un chiste y a veces se ofende porque no le sale. Él hasta cuando quiere ser bueno, el otro no entiende. Él hace ese papel de duro, pero es un amor. Quizás es el más rígido de los tres que conforman el jurado".

Con respecto a Damián Betular, señaló: "Es al que menos conozco, pero porque lo conozco hace menos tiempo. Me río mucho con él, es muy copado y siempre tenemos ganas de hacer cosas juntos". Y, para completar la tríada de jurados de la gran apuesta de Telefe, recordó: "Soy muy amiga de Micaela, la mujer de De Donato (De Santis). Tiene una familia hermosa. Arrancamos juntos en El Gourmet hace 20 años".

Quien hace muy poquito presentó su último ibro, 201 tips para no comer como el orto, habló acerca de los canales que únicamente se dedican a la cocina. "La tele cambió un montón. Los canales que hacían gastronomía quedaron en lo que hacían hace mil años, no le encontraron la vuelta y tenés programas como estos, con mucha inversión, donde quizás es más para la cámara y no se ve tanto la comida en sí. Por otro lado, también tenés la tecnología: hoy con cualquier teléfono podes filmar cómo cocinar".

