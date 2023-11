escuchar

Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña coincidieron en la alfombra roja y en la premiación de los premios Emmy, en Nueva York, luego de los rumores que circularon sobre un presunto acercamiento entre ellos tiempo atrás. Sin embargo, el encuentro fue solo casual y distante, y no hubo contacto cara a cara.

La dueña de la marca “Las Oreiro” lució un vestido con apliques dorados al cuerpo, cuello y mangas largas. Además, accesorios dorados y juego y un peinado recogido bajo. La cantante -y también actriz- fue convocada por su trabajo en la serie Iosi, el espía arrepentido y asistió sola al evento.

Natalia Oreiro en la alfombra roja de los Emmy

Por su parte, Benjamín fue llamado para hacer la entrega de uno de los premios. Fiel al estilo que lleva en todas las ceremonias de premiación, lució un traje azul brillante con camisa blanca y llevó un abrigo y zapatos negros.

Benjamín Vicuña en la alfombra roja de los Emmy

Más allá de que intentaron evitarlo, las actitudes de estos dos actores fueron observadas con detenimiento por la prensa presente, que intentaba reconocer algún indicio de acercamiento entre ellos.

El escándalo entre Pampita y Vicuña por Natalia Oreiro

El presunto acercamiento entre ambos había nacido en una entrevista en la que Ángel De Brito le cuestionó a Pampita sobre sus relaciones: “¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?”, le supo preguntar el conductor de LAM (América). La duda trajo al presente una vieja historia que estaba olvidada.

“Sí, hay. Una sola”, respondió la modelo y reveló que esa persona “no tuvo empatía de mujer a mujer”. Si bien se dieron varios nombres, unos días después de la entrevista, De Brito confirmó que se trataba de Natalia Oreiro, con quien Benjamín Vicuña trabajó en 2015.

La novela en cuestión era Entre Caníbales, de Juan José Campanella, que se emitió por Telefe en 2015. Ese año fue en el que Pampita y Benjamín se separaron después de una década juntos y cuatro hijos en común. La ruptura estuvo envuelta en rumores de infidelidad y terceros en discordia, como La China Suárez.

Lo que sorprendió fue la tajante respuesta del involucrado. Respecto a los dichos de Pampita y las especulaciones de que pudiera tratarse “por su culpa”, el actor arremetió con todo. “Me parece demasiado egoísta y autorreferente pensar que es por mí. Yo tuve un capítulo muy importante con cuatro hijos, pero ella tiene una vida que va antes, después y durante. Yo no me puedo hacer cargo”, había respondido.

El actor de El Primero de Nosotros trató de huir de la presión de la prensa buscando explicar que no entendía por qué afirmaban que se trataba de él. “Las diferencias que pueda tener o no con una actriz van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo”. A su vez, dijo que no escuchó los dichos de su ex y que no quería ser parte de un rumor enigmático. “Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿Qué querés que te diga?”, cuestionó.