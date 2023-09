escuchar

Este domingo, a las 10, se llevará a cabo la primera edición del Wellness Fest, en el teatro Metropolitan (Corrientes 1343) y Naty Franz será la encargada de cerrar el evento, liberando energía y poniendo al cuerpo en movimiento a través del tapping. El objetivo de este encuentro es integrar las nuevas tendencias y medicinas alternativas que buscan mejorar la calidad de vida. En diálogo con LA NACION, Naty Franz, instructora de yoga y creadora del método NF, cuenta cómo el tapping cambió su vida y cómo puede desbloquear los traumas. También habla de su paso por la televisión y asegura: “Si bien me inicié en ese medio siempre supe que era por otro fin. De chica tenía el sueño de ser actriz, conductora, modelo y, sin embargo, cada vez que llegaba a la tele, al desfile o a una nota en una revista, sentía un vacío enorme. Sentía que mi propósito era otra cosa, pero nunca me imaginé este desenlace. Siempre hubo cambios en mi vida para ser mejor, superar mis miedos, mis inseguridades, mis limitaciones, mis creencias. Y con cada transformación personal iba logrando algo en mi trabajo. Mi mensaje era tan claro”, reflexiona Naty, que trabajó con Verónica Lozano, Leo Montero, Mariano Peluffo, Germán Paoloski, Marley y Pamela David. Ahora tiene su academia online, creó su propio método, denominado NF y acaba de editar su tercer libro, A todo tapping. “Y me invitaron a cerrar este evento en el que van a participar varios médicos y oradores referentes”, señala.

-Decís que el tapping cambió tu vida, ¿de qué se trata?

-Es una técnica de liberación emocional que comparto desde hace 8 años. Y como todo lo llevo al cuerpo, fui creando movimientos acompañados de puntos de los meridianos de la medicina china que liberan bloqueos guardados durante muchos años y se limpian en unos minutos. El tapping resuelve el trauma en una sesión, utilizando la psicología y los puntos del cuerpo de la medicina oriental para liberar emociones atascadas. Rompe con el paradigma de la psicología tradicional, en la que la persona vuelve a contar lo mismo una y otra vez, y de esa manera recuerda y pasa por el corazón esa vivencia. Lejos de que el problema pase, volvés a revivirlo. Todo se aggiorna y está más que comprobado que en una sesión de tapping podes sanar, bajar tu nivel de estrés. Solamente hay que probar. Podés trabajar muchas emociones. Parece algo mágico.

-Suena a milagro…

-No me crean y pruébenlo. Tengo miles de mensajes en mis redes de gente que tiene ataques de pánico, enfermedades, que se libera de abusos o de miedos.

-¿Y podés hacerlo en tu casa?

-Totalmente. Son recetas básicas y también podés trabajarlo con psicólogos. Yo de hecho lo conocí así, en una sesión con una psicóloga tradicional que usa herramientas de avanzada como el tapping, las constelaciones familiares, la biodecodificación. No se trata de una cosa o la otra sino una cosa y la otra; de unir todo. Yo no descarto nada y voy al médico y además hago medicina ayurveda y mi tapping, mis sesiones de constelaciones. Es un trabajo integral porque somos más que un cuerpo: hay una parte emocional y espiritual que no podemos dejar afuera.

-Decías que conociste el tapping en una terapia tradicional, ¿cómo fue?

-Hace 18 años fui a España a una sesión con una psicóloga y salió un tema que tenía bloqueado, me hizo tapping y fue mágico: en diez minutos no sabía ni por qué estaba ahí. Yo era chica y estaba por tomar una decisión muy importante: casarme, mudarme a España e iniciar una nueva vida. Era un gran cambio y estaba estresada. Ya hacía yoga y meditaba, porque empecé a los 14 años a trabajar con el cambio de decretos y afirmaciones, con la ley de atracción, y sané mi cuerpo, porque tenía psoriasis.

Naty Franz dejó la TV por las terapias alternativas y desarrolló su propio método Instagram @natyfranz

-¿Y te casaste después de esa sesión de tapping?

-(Risas) ¡Si! Me casé y sigo casada con Mariano Juan, que es periodista deportivo (y exjugador de fútbol). Estamos juntos hace veinte años. Me fui de esa sesión haciendo tapping sin saber qué era en realidad, porque es tan fácil y podés sentir inmediatamente el cambio, el bienestar. Solo aprendés tu receta básica y la usás todos los días para todo. Años después, mi hijo Gonzalo era chiquito y se quedó encerrado en el ascensor con mi cuñado y mi sobrino y después de eso quedó traumado y no quiso entrar a un ascensor por nada del mundo. Pero vivíamos en un piso veinte y se complicaba, así que al tercer día empecé a hacerle tapping y al ratito estábamos en el ascensor, sin problemas. Funciona. Todavía no sabía ni cómo se llamaba eso que estaba haciendo, pero siempre confío en que en la vida todo te viene. Al tiempo volví a hacer terapia y esa terapeuta me hizo tapping en la primera sesión. Ahí empecé a averiguar y a practicarlo, sumándolo a todo lo que ya hacía. De hecho, es parte de mi método, que está basado en el yoga y tiene herramientas holísticas de avanzada. Uso todo y los resultados son increíbles. Hay que estar dispuestos a romper paradigmas y creencias. Todo es movimiento, todo fluye y nada es estático. Todos tenemos bloqueos con diferentes cosas. El 15 de septiembre voy a hacer una firma de libros en Cúspide y la idea de este trabajo es mostrar de qué manera podemos empezar a abrirnos, a disfrutar y a vivir, porque muchas veces vivimos como si no fuéramos a morir y morimos sin haber jamás vivido. Hay que liberarnos de tanto drama y con el tapping es posible, rápido y efectivo, porque vivir es urgente y es ahora.

-¿Por qué te alejaste de la televisión y decidiste enseñar yoga y compartir terapias holísticas?

-Empecé a compartir lo que hacía a través de las redes, a decir que se animen, que rompan sus limitaciones, que sueñen. Entendí que todo lo que me pasaba era un trampolín hacia otro lugar. Hoy estoy en mi mejor momento, feliz, compartiendo todo lo que aprendí en veinte años. Tengo mi academia online con clases de yoga, seminarios, talleres, terapias holísticas, hacemos eventos. Creé mi propio método, hago mis canciones, tengo mi propia obra de teatro. Mi método es tan funcional y practico como yo. Hago todo a través de yoga, que es una filosofía de vida.

Temas Natalia Franzoni