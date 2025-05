Nazarena Vélez contó en la mesa de Mirtha Legrand por qué dejó de acompañar a su hijo al cementerio: “Lo entendí tarde”

El sábado por la noche, en la mesa de Mirtha Legrand, Nazarena Vélez conmovió al hablar de las visitas que su hijo menor, Thiago Rodríguez, hace al cementerio para visitar a su papá, Fabián Rodríguez. Además, explicó que durante un tiempo dejó de acompañarlo, que hoy en día va “cada vez que quiere” y que lo recuerda “con mucho amor”. “Es un sol”, agregó, orgullosa.

Nazarena Vélez, junto a su marido y su pequeño Thiago, tiempo atrás Twitter

El lunes 24 de marzo de 2014, Rodríguez fue encontrado muerto en el piso 23 donde funcionaba la productora Jaz, en Palermo. Fabián estaba en pareja con Nazarena desde 2009, un año después nació Thiago y en 2012 dieron el sí y se convirtieron en marido y mujer. Desde ese momento, la exangelita de LAM siempre recordó a Rodríguez como un gran padre y con mucho amor, y su paso por el programa de Mirtha no fue la excepción.

“No quiero que te vayas sin hacerte una pregunta: ¿Es cierto que Thiago, tu hijo, te pide que lo lleves al cementerio?”, le preguntó Legrand sin vueltas a Vélez luego de un corte y sobre el final del programa. Lejos de evadir la pregunta, la productora teatral se puso seria y no solo respondió la consulta -“Sí, claro. Tiene 14 años Titi”, explicó- sino que, además, compartió algunos detalles de lo que fue uno de los momentos más duros de su vida.

“Me pedía más cuando era más chico. Después hubo un tiempo en el que me pidió que no quería ir más conmigo porque yo lloraba mucho y no le daba el lugar a él”, confesó. “Cuando una criatura te lleva tenés que darle prioridad. Lo entendí tarde, lamentablemente. O había pasado un año que no lo vi. Y ahora sí, volvió a decirme cada vez que quiere, y es super respetuoso”, sumó.

Para cerrar el tema, Vélez contó que Thiago “recuerda con mucho amor a su papá”. “Yo le hablo muy bien de su papá porque ha sido un gran hombre”, agregó, y reconoció que ahora sí le pide que lo deje solo en el cementerio. “Sí. Ya es adolescente”. Por último, habló de la actualidad de su hijo. “Titi tiene mucho carácter. Es un sol. Trabajó con nosotros en el verano. También tiene la cultura del trabajo. Me dice ´no, no, a mi conseguime algo que me quiero ganar unos mangos´. Es un genio. Es un nene hermoso, amoroso. Es un nene feliz, y eso a mi me llena el alma”, completó.

El gesto de Mirtha Legrand tras la muerte de Fabián Rodríguez

Hace seis años, durante una nota en Pamela a la tarde, Nazarena Vélez recordó el durísimo momento que atravesó luego de que Rodríguez se quitara la vida. Por esos días, recordó la actriz, Mirtha Legrand tuvo un gesto muy noble con ella.

Nazarena tenía tres hijos cuando quedó viuda: Bárbara Pucheta, Gonzalo Agostini y Thiago Rodriguez. Si bien no dio entrevistas los días posteriores al fallecimiento, aceptó ir al programa de Mirtha a cambio de dinero, ya que su situación económica era muy delicada.

Nazarena en la mesa de Mirtha hablando sobre la muerte de su marido El Trece - Archivo

“Yo cobré para ir. No quería dar notas”, contó Nazarena en la entrevista. “No estaba para eso, pero lo hice porque necesitaba la plata. No tenía un centavo partido por la mitad y a mí la producción me pagó para ir”, explicó. Lo que más sorprendió de toda la entrevista, fue una intimidad que vivió junto a la conductora de los almuerzos. De acuerdo con el relato de Nazarena, Mirtha esperó a que termine el programa y la apartó del grupo para conversar. “A ninguno de mis nietos ni a sus hijos les va a faltar nada. Te quiero prestar plata”, le dijo la conductora.

Emocionada al recordar el gesto, Vélez contó que “no tenía un peso y tenía muchísimas deudas”. “Literalmente me quedé en la calle”, insistió, y contó que Mirtha le dijo que nadie se iba a enterar del préstamo y que podía devolvérselo cuando estuviera mejor económicamente. “Hasta familiares que uno espera que le den una mano, miran para otro lado. Y Mirtha, junto a mi familia, me dijo: ‘Estoy si me necesitás’”, dijo Vélez, emocionada. Finalmente, la actriz contó que se negó a aceptar el dinero porque le dio mucha vergüenza.