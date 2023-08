escuchar

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Nazarena Vélez mostró que Thiago, su hijo menor que tuvo con el fallecido Fabián Rodríguez, comenzó un nuevo deporte. En la grabación, el niño, que pronto cumplirá 13 años, reveló que empezó a jugar al rugby, al igual que su papá, y que se siente muy atraído por este deporte.

Desde hace años, la panelista de LAM es una figura sumamente reconocida en la Argentina. Gracias a sus años en los medios de comunicación y sus múltiples apariciones en distintos roles, logró construir una enorme popularidad.

Esa fama se trasladó al interés por su vida personal y todo lo que rodea a su día a día, más allá de lo que ocurre delante de las cámaras. En ese sentido, siempre tuvo mucho protagonismo Thiago Rodríguez, su hijo de 12 años, que tiene la particularidad de ser medio hermano de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, quienes son pareja y ya formaron una familia.

En esta oportunidad, fue la propia Nazarena quien compartió una intimidad del niño a través de sus redes sociales. El video que publicó en sus Stories de Instagram mostró que “Titi” sigue el camino de su papá Fabián, quien falleció en 2014.

La grabación dura un minuto y en todo momento deja ver al joven. “¿Cómo anda mi adolescente?”, comenzó la angelita en el video. A partir de allí, continuó con las preguntas para que su hijo responda y cuente sobre su incursión en su nuevo deporte.

Nazarena Vélez mostró la fuerte coincidencia de su hijo Titi con Fabián Rodríguez

Luego de que su madre dijera ante la cámara que empezó rugby, Thiago profundizó en el tema. “Me copa, superó mis expectativas. Muy buen deporte. Ya voy dos semanas”, contó. En ese contexto, Nazarena volvió a tomar la palabra y recordó que tanto su expareja como Lucas Rodríguez también practicaron el deporte: “Como papá. Papá era un gran jugador de rugby y Luqui también jugó muy bien”.

A continuación, el adolescente manifestó que esta no es su primera experiencia deportiva y que ya probó varias otras disciplinas. “Hice fútbol, karate, básquet, natación y rugby. Este es mi quinto deporte”, especificó. Con esa amplia trayectoria a pesar de su corta edad, Titi aseguró que hasta el momento el rugby es su práctica favorita.

Con humor, su madre le acotó al joven que no es su deporte favorito porque le parece “medio bruto”. Luego de que Thiago le respondiera que simplemente es cuestión de acostumbrarse a los golpes, Nazarena intervino con un reto, siempre en forma de broma: “No, a los golpes no quiero que te acostumbres. Te tenés que cuidar”.

Nazarena Vélez junto a sus hijos Gonzalo y Thiago Instagram @nazarenavelez

En respuesta, el preadolescente de 12 años reformuló sus palabras y remarcó que luego de la adaptación el juego se vuelve menos desafiante a nivel físico. “Es acostumbrarte con el miedo de la primera vez; pero una vez que te acostumbrás, ya está. No pasa nada”, expresó con mucha seguridad ante la cámara y ante el reclamo de su mamá. El cierre del video se dio con un divertido guiño de ojo de Thiago, que no dudó en mostrar su confianza a pesar de ser grabado por su madre.