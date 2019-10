Nazarena Vélez, sobre su nuevo novio: "Le pedí que no se enamore de mi"

La actriz presentó a su novio de 37 años en el living de Incorrectas

Después de estar un tiempo sin pareja, Nazarena Vélez volvió a apostar al amor y presentó a su nuevo novio en Incorrectas: un actor de 37 años que conoció el verano pasado mientras hacían teatro juntos.

Súper felices y relajados, la flamante pareja pasó por el living del ciclo de América y contó cómo nació su historia de amor: "Cuando vi a Santiago no me gustó nada. No me gusta el tipo marcado, musculoso, no era mi estilo de hombre", recordó la vedette sobre la primera vez que se lo cruzó en el teatro. Y, con una mirada pícara, continuó: "Compartíamos una obra juntos y un día vino a mi camarin y me invitó a tomar unas birras. Al principio dije: '¿Y este atrevido?' (...) Yo nunca había salido con un actor".

Por su parte, Santiago dio su propia versión de los hechos: "Yo no sabía con qué me iba a encontrar porque Naza no compartía mucho con el elenco. Ella de entrada aclaró que no iba a ir a cenar porque estaba con su familia. Así que un día me animé, le golpeé la puerta de su camarin y la invité y desde ahí no nos separamos nunca más", confesó el actor.

Enseguida, su relato fue interrumpido por Vélez quien aseguró que su relación es un día a día: "Lo primero que le dije es que no me quería poner de novia, que no quería nada serio. Le dije que no se enamore de mi", disparó frente a la mirada atónita de las panelistas. Y ante la pregunta de si le gustaría volver a ser madre, aclaró: "Yo estoy más para ser abuela que madre. Hablando enserio, yo me ligué las trompas cuando nació Thiago. Y eso también se lo aclaré de entrada. Me parecía que tenía que ser sincera, ya que él no tiene hijos", confesó la mediática.

¿Quién es el joven que conquistó el corazón de Nazarena?

Santiago Caamaño Crédito: Instagram

Su nombre es Santiago Caamaño y nunca imaginó ser actor, ni mucho menos ponerse de novio con Nazarena Vélez. "Yo jugaba al fútbol y tuve una lesión que no me permitió jugar más a nivel profesional. No sabía qué hacer de mi vida, así que estudié periodismo, teatro en la escuela de Julio Chavez y me encantó". Sin embargo, lo que más sorprendió a todos los presentes fue su posterior confesión:"Mi última novia fue a los 18 años", aseguró el muchacho que hoy tiene 37.

Con nueve meses de relación y casi 7 de convivencia, Santiago confirmó tener un buen vínculo con los hijos de Vélez: "Me llevo 11 puntos con sus tres hijos, son muy respetuosos". Pero lo más gracioso vino después cuando Nazarena contó una anécdota en relación a su hijo con Daniel Agostini: "Un día estábamos en casa y me pregunta: '¿El "chino" tiene algo que ver con el Agostini de la movida tropical?' Y ahí lo amé para siempre", concluyó la actriz, entre risas.