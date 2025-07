Insultos y escándalo al aire: Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke se dijeron de todo por una vieja deuda

Un explosivo momento se vivió este martes al aire en el programa LAM (América TV) después de que Evelyn Von Brocke y Nazarena Vélez protagonizaran un fuerte cruce que incluyó gritos, lágrimas y acusaciones cruzadas. El eje del conflicto fue una supuesta deuda económica de hace más de diez años relacionada con la obra Los Grimaldi, producida por la actriz en 2013.

Hace algunas semanas, Von Brocke había acusado públicamente a la panelista de no haberle pagado una deuda por su actuación en la ficción. “Estoy peleando por una pequeña deuda que para mí, en ese momento, era un montón, porque trabajaba de lunes a lunes, me había separado, así que realmente lo necesitaba. En el elenco estaba Nazarena Vélez, Rodolfo Ranni, Georgina Barbarossa, Atilio Veronelli y después se fueron incorporando algunos más”, contó en Los Profesionales.

A raíz de ello, Vélez decidió responderle en vivo. “Ella fue mala, hace tres semanas que estoy buscando papeles, pero el pago estaba hecho. Mintió en todo: dijo que la tenía 20 horas grabando y que yo alquilaba un estudio, cuando Grimaldi salía de Canal 9″, explicó, antes de romper en llanto.

Entre lágrimas, la actriz detalló: “Era un momento en el cual yo la estaba pasando muy mal y tenía que salir a laburar. Me esforcé para pagar y que esto no pase. Repito, yo trabajo por la guita. Entonces yo tampoco le cagué guita a nadie. Ella dijo que necesitaba la plata, dejándome a mí como una mie... cuando ella cobró hasta el 20 de diciembre. Es decir, si le quedó, le quedó [por cobrar] una quincena, que fue cuando después falleció Fabián”, precisó.

En medio del programa, la periodista participó telefónicamente confrontando a Vélez, pero la charla escaló y terminó a los gritos. “Si vas a ser concejal, tené un poco más de empatía con la gente. Fuiste muy mala mina. Te portaste muy mal conmigo. No merecía el escrache que me hiciste. Sinceramente, me parecés mala leche”, lanzó Vélez.

“Vos también me lo parecés a mí, deberías haber tenido empatía“, le contestó Von Brocke y sus palabras provocaron la indignación de la panelista, que disparó furiosa: “¿No te das cuenta de que mi marido se había suicidado y estaba rota? ¿No te das cuenta?”.

Lejos de calmarse, Vélez continuó alterada: “¿Vos querías que yo tuviera empatía con vos? ¿Empatía con vos de verdad por dos bolos (...)? ¿Escuchás lo que estás diciendo?”

La periodista y candidata de Acción Vecinal intentó, entonces, mantener la compostura y propuso cerrar el tema con una donación: “Hagamos una cosa: regalemos los bolos. Lo donamos a la ley 14.346 de los perros y se terminó, porque en estos términos así no se puede hablar”, dijo al teléfono. Frente a la incómoda situación, Ángel de Brito decidió frenar la discusión: “Evelyn, dejémoslo acá mejor”.

Nazarena y otra polémica

Las internas en el panel de LAM (América TV) tuvieron días atrás también a Nazarena Vélez como protagonista, en ese caso por un tenso intercambio al aire con Marixa Balli, que también dejó al descubierto heridas del pasado.

Todo comenzó cuando la cantante acusó a la actriz de tener “doble cara” y actuar con ambigüedad, lo que provocó una inmediata reacción suya. “Hasta ayer estaba enojada, ya no lo estoy porque me mandó un audio que recién escuché. Pero no estoy enojada, estoy dolida. Esa es la palabra. Nuestra relación pasó del odio a tener cierta intimidad. No somos amigas, pero tenemos muy buena onda. Entonces, que diga eso y después lo repita en una nota en Infama no me gustó. Además, dijo que por personas como yo se alejó del ambiente. Me dejó como una lacra y eso no me gustó”.

Intentando calmar la situación, Balli aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas: “Me equivoqué, estaba muy caliente. No me refería a Nazarena específicamente. Tuvimos una historia fuerte, nos detestábamos, pero la vida nos golpeó de forma parecida, y eso nos acercó. Me hallo mucho con ella en ese sentido”.