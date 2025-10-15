Nazarena Vélez le revisó los chats a su pareja y se encontró con un mensaje no deseado: “Casi lo mato”

Nazarena Vélez atraviesa una de sus mejores etapas de pareja, a diario enseña por su cuenta de Instagram momentos íntimos con Santiago ‘El Bocha’ Caamaño, con quien convive desde hace un tiempo y que se integró rápido a la familia de la actriz. Sin embargo, según dejó entrever, no todo es color de rosas en la relación, ya que contó en el streaming Storytime de Bondi Live que al revisarle el chat a su pareja, descubrió fotos subidas de tono.

Todo comenzó durante una charla con el resto de sus compañeras del panel, en donde tocaron una temática particular sobre las redes sociales y las parejas. En ese marco relató su anécdota con el Bocha.

Nazarena Vélez descubrió en el chat de su pareja que una mujer le mandó fotos sin ropa y ella casi "lo mata" (Fuente: Instagram/@bondilive)

“Una vez le revisé el Instagram si querer al Bocha… Estaba viendo algo y tenía su cuenta abierta, entonces me fui a los privados”, empezó la actriz. En ese instante, Bárbara Vélez interrumpió: “Pero eso no es ‘sin querer’, eso fue bastante queriendo”.

“Vi que una mina le había mandado una foto de las te*** y otra de la casita peluda. Cuando lo vi casi me desmayo. Casi lo mato a él, que no le había puesto ni like, ni nada. Pero sí, estaba el mensaje ahí”, replicó entre risas. Y señaló: “Se está enterando ahora el Bocha”. Además, reflexionó: “Parejas celosas, es lo peor que hay. Y más cuando te comportás bien. No se entiende esa persecuta absoluta”.

El fragmento audiovisual rápidamente se volvió viral y en la sección de comentarios algunas usuarias no tardaron en reaccionar a la historia que contó Vélez: “Yo no lo reviso porque sé que algo voy a encontrar”; “El que revisa lo que no debe se entera de lo que no quiere”; “El que busca encuentra” e “Ir al privado no sin querer”.

La reacción de los usuarios a la anécdota de Nazarena Vélez (Fuente: Instagram/@bondilive)

La relación de Nazarena Vélez con Santiago Caamaño: “Amor definitivo”

La actriz y el Bocha, comenzaron una relación en 2019, desde ese entonces se volvieron inseparables. Delante y detrás de las cámaras puede verse la buena sintonía que existe entre ellos. Incluso, en su paso por la mesa de Mirtha Legrand llegó a sincerarse al respecto: “Es un gran amor definitivo”.

Los dos se conocieron al conformar el elenco de Verdades Mentirosas durante la temporada de verano en Mar del Plata. Él la conquistó poco a poco, primero dejándole chocolates en el camarín y luego con conversaciones que más tarde afianzaron su vínculo.

De regreso a Buenos Aires y después de meses arduos de funciones veraniegas, se mudaron juntos y le dieron rienda suelta al amor. En una de las tantas veces que se soltó al aire de LAM (América TV), Vélez explicó sus sentimientos por Caamaño: “Estoy muy enamorada del ‘Bocha’, es un gran padre, porque sin ser padre biológico es maravilloso con mi hijo Thiago. Ocupó un lugar de una hermosa figura paterna que me conmueve… Es el mejor compañero que pude haber encontrado en la vida; un sol. Nos entendemos con la mirada, nos acompañamos, nos apoyamos. Es como si nos conociéramos de otras vidas. Santi me hace bien al alma y compartimos mucho porque nos apasionan las mismas cosas. Y mis hijos lo aman”. De esa manera, la actriz dejó en claro que vive un estado de plenitud en su vida sentimental tras las duras tragedias que experimentó en el pasado.