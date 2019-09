Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2019 • 16:01

Durante una nota en Pamela a la tarde, el ciclo conducido por Pamela David, Nazarena Vélez recordó el durísimo momento que atravesó luego de que su pareja, Fabián Rodríguez, se quitara la vida. Por esos días, recordó la actriz, Mirtha Legrand tuvo un gesto muy noble con ella.

Nazarena tenía tres hijos cuando, el 24 de marzo de 2014, Rodríguez se quitó la vida: Bárbara Pucheta, Gonzalo Agostini y Thiago Rodriguez (hijo de Fabián, en ese momento de tres años de edad). Si bien la actriz no dio entrevistas los días posteriores al fallecimiento, aceptó ir al programa de Mirtha a cambio de dinero, ya que su situación económica era muy delicada.

"Yo cobré para ir. No quería dar notas", contó Nazarena en la entrevista. "No estaba para eso, pero lo hice porque necesitaba la plata. No tenía un centavo partido por la mitad y a mí la producción me pagó para ir", explicó. Lo que más sorprendió de toda la entrevista, fue una intimidad que vivió junto a la conductora de los almuerzos. De acuerdo con el relato de Nazarena, Mirtha esperó a que termine el programa y la apartó del grupo para conversar. "A ninguno de mis nietos ni a sus hijos les va a faltar nada. Te quiero prestar plata", le dijo la conductora.

Nazarena Velez en el programa de Pamela David. Fuente: America TV

Video

Emocionada al recordar el gesto, Vélez contó que "no tenía un peso y tenía muchísimas deudas". "Literalmente me quedé en la calle", insistió Nazarena, que contó que Mirtha le dijo que nadie se iba a enterar del préstamo y que podía devolvérselo cuando estuviera mejor económicamente.

La vedette dijo que el gesto de Mirtha la enterneció muchísimo, ya que no tenían una relación personal más allá de haber sido invitada de su programa en algunas ocasiones. "Hasta familiares que uno espera que le den una mano, miran para otro lado. Y Mirtha, junto a mi familia, me dijo 'Estoy si me necesitás'", dijo Vélez, emocionada. Finalmente, la actriz contó que se negó a aceptar el dinero porque le dio mucha vergüenza.