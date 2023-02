Telenoche: Nelson Castro y Dominique Metzger frente al desafío de ser la nueva dupla del noticiero

En una extensa charla con LA NACION, los periodistas mostraron el buen vínculo que los une y reflexionaron sobre la gran aceptación que tienen en el público, la crisis de audiencia que enfrenta el canal, la competencia con Telefe Noticias y las vicisitudes de informar en una año electoral

Pablo Mascareño

Tienen devenires diferentes. Él es médico y un destacado periodista que, desde hace varios años, trabaja en eltrece y la señal de noticias TN y, además, está al frente de Crónica de una tarde anunciada, su ciclo en Radio Rivadavia. Ella, hija de Eduardo Metzger, un creador de exitosos programas televisivos, y una profesional histórica tanto de eltrece como de TN, espacios donde hizo el trabajo de campo en la calle como cronista y donde también se desarrolló como conductora de diversos programas como sucede actualmente con la primera tarde del canal de noticias del Grupo Artear.

Nelson Castro y Dominique Metzger son caras frecuentadas por el público , instaladas en las retinas de quienes buscan informarse en los medios audiovisuales, razones valederas para que, desde este mes de febrero, hayan sido oficializados, en un merecido reconocimiento, como los conductores titulares del histórico noticiero Telenoche , que sale en el tradicional horario de las 20 por la pantalla de eltrece.

-¿Son conscientes de la empatía que generan y la buena acogida que tuvo en el público la decisión de conformarlos como la nueva pareja al frente de Telenoche?

Nelson Castro: -Es muy gratificante, no los hacen saber, y, por otra parte, me parece fundamental que se genere esa empatía a la hora de tener que comunicar.

Dominique Metzger: -La gente nos conoce por nuestro recorrido y que nos hayan puesto a conducir juntos, siento que potencia ese conocimiento que nos expresan en la calle de manera individual. Sentimos que a la gente le da alegría vernos trabajar juntos .

Castro: -Coincido plenamente, la calle es ese termómetro que expresa todo y, en este caso, el sentimiento es de alegría por vernos trabajar juntos.

Las redacciones de los noticieros de eltrece y la señal TN están juntas NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

En enero pasado, Nelson Castro y Dominique Metzger reemplazaron a Luciana Geuna y Diego Leuco, los conductores titulares del noticiero que se habían tomado sus vacaciones anuales. Sin embargo, el receso estival se transformó en la renuncia de ambos profesionales de manera sorpresiva , al menos para la audiencia. No es la primera vez que quienes están al frente de Telenoche no se despiden del público. Le sucedió a María Laura Santillán por desentendimiento con las autoridades de la empresa y también Santo Biasatti, fiel a su estilo austero, partió con un “para todos muchas gracias, hay más información”, aunque un informe presentado por Santillán lo homenajeó después.

En cambio, aún queda en el recuerdo, aquella emisión final para la dupla conformada por Mónica Cahen D´Anvers y César Mascetti, los periodistas y conductores insignias de este noticiero nacido el 3 de enero de 1966 , fecha que lo convierte en el más longevo de nuestra televisión. En aquella emisión fundacional, el timón lo piloteaban Mónica Cahen D´Anvers, Andrés Percivale y Tomás Eloy Martínez.

Marca histórica

-¿Qué representa conducir Telenoche?

Castro: -Es una gran responsabilidad porque se trata de un noticiero emblemático de la televisión argentina y, además, representa la posibilidad de trabajar con gente de primera y eso es muy agradable. Realmente, es un sueño profesional cumplido .

Metzger: -Como dice Nelson, trabajar en Telenoche es un sueño profesional cumplido, este noticiero forma parte de las familias argentinas, es un lugar de mucho prestigio , entonces eso convierte a nuestro trabajo en un desafío: el desafío de poder llevar a Telenoche al lugar que se merece y que la gente vuelva a elegirnos.

-El historial de Telenoche puede convertirse en una presión o un estímulo, ¿cómo se paran en torno a ese pasado?

Metzger: -Para mí es, ciento por ciento, un estímulo, por lo que implica Mónica (Cahen D´Anvers), el “Gaucho” Mascetti, Andrés Percivale, Santo (Biasatti), María Laura (Santillán).

Castro: -Pensar en la historia de Telenoche es aún un estímulo mayor, hay que estar a la altura de esa calidad, pero, además, esa calidad hoy está en manos de gente muy joven, los que hacen el noticiero y no salen en cámara. Estar en este lugar es asumir un compromiso con la marca .

Nelson Castro y Dominique Metzger en el set de Telenoche TN

Allá por la década del sesenta, Telenoche modificó la forma de contar las noticias en televisión. De alguna manera, “modernizó” el lenguaje, el manejo de la imagen y la puesta en escena a la hora de comunicar, y sostenido bajo el rigor periodístico y la confiabilidad que generaban sus conductores a cargo. Pasaron gobiernos democráticos y de los otros. Canal 13 dejó de estar en manos del cubano Goar Mestre, responsable de la señal cuando se estrenó Telenoche, para iniciar un derrotero de directivos, interventores y hasta militares en su conducción durante la última dictadura, hasta ser adquirido por el diario Clarín. En el medio, periodistas del rango de Sergio Villarruel y Roberto Maidana formaron parte del ciclo. Y fue en 1991, cuando a la marca Telenoche se le sumó otra marca, la de Mónica y César. Tiempos donde Roberto Mayo manejaba la gerencia del noticiero y lo llevó a niveles de altísima popularidad y prestigio.

Metzger: -Desde que entré a trabajar en eltrece, quise hacer los móviles de Telenoche o presentar un informe. Es “el” lugar, primero está Telenoche y después viene el resto . Creo que el prestigio hace que todos los que trabajamos tengamos la camiseta puesta, que queramos tirar para el mismo lado, desde los que salimos en cámara hasta el equipo de producción increíble que tiene el programa.

-Si bien ambos formaban parte del noticiero, ¿qué sensación experimentaron cuando les ofrecieron trabajar juntos?

Castro: - Para nosotros fue una sorpresa , nuestra llegada es producto de la renuncia de Diego (Leuco) y de Luciana (Geuna) . Nosotros solo íbamos a conducir durante enero, así que lo que sucedió fue inesperado. Ya hacer el reemplazo era una linda experiencia porque Dominique es un ser de luz, es un placer trabajar con ella, pero cuando a mediados de enero apareció esta propuesta, fue realmente sorpresivo. Es como esas cosas de la vida real que se asemejan a la vida de la fantasía .

Metzger: -Con Nelson le damos mucha importancia al trabajo y a hacer las cosas bien, pero esto fue una sorpresa absoluta.

-¿Qué sienten que le van a aportar a la marca?

Metzger: - Siento que le vamos a aportar empatía y cercanía , ya que somos dos personas a las que la gente siente cercanas. Caminamos la calle, conversamos con todos y eso genera un ida y vuelta muy fluido.

Castro: -Yo lo comparo con una orquesta sinfónica, donde el director, en este caso los conductores, tiene la misión de que se luzcan todos y para que cada una de las personas que integran este equipo sientan el nivel de importancia que tienen.

Metzger: -Algo que sucede en el aire, es que, por ejemplo, a Nelson, la gente de la calle que entrevistamos le dice “doctor”, ahí te das cuenta que , quien está del otro lado, sabe con quién está hablando y por eso le da un valor a ese diálogo. Aparece la cercanía, el cariño y el respeto. La carrera de Nelson habla de su calidad humana y como profesional. Es una persona íntegra, moralmente intachable. Ese es un cheque en blanco que casi nadie tiene .

Castro: -A ella le dicen “Domi”, así que estamos en el mismo nivel de respeto y empatía. Creo que, desde Mónica y César, pasando por María Laura y Santo, Telenoche siempre buscó ese elemento de cercanía y familiaridad con la gente , ese es el valor que queremos mantener.

Nelson Castro y Dominique Metzger se llevan muy bien, lo cual contribuye al buen destino de Telenoche NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

-Como en la actividad de un médico, ustedes trabajan con el dolor de una realidad acuciante, ¿cuál es la estrategia para afrontar la carga informativa?

Castro: -Es muy importante generar un clima de alegría en el trabajo porque nos tocan atravesar situaciones muy dolorosas permanentemente, entonces es necesaria la contención del equipo, hacer contacto con el otro. Por otra parte, tanto Dominique como yo, hacemos las compras, estamos muy cerca de lo que sucede en la calle, con lo cual, aquello que contamos en cámara lo conocemos de primera mano, porque tenemos una vida común, no nos aislamos en un personaje y eso nos ayuda mucho.

Metzger: -Esos personajes que se aíslan no van más, quién es así, no sé cómo hará para desarrollar el trabajo. A nosotros nos pasa lo mismo que a todo el mundo, tomamos recaudos cuando salimos de casa por la inseguridad, vemos los precios en el supermercado y, en mi caso, aún alquilo, así que conozco esa problemática.

Castro: -Eso le da fuerza al trabajo del periodista.

Cuestión de números

Desde hace algunos meses, eltrece transita una crisis de audiencia con promedios de rating bajos. En la franja de Telenoche, Telefe Noticias lidera desde hace varios años, duplicando los números del noticiero histórico de eltrece y manteniendo en la conducción a la dupla conformada por Cristina Pérez y Rodolfo Barili, el dúo de periodistas que más años llevan juntos en ese rol, superando las dos décadas y hasta el tiempo de permanencia de Mónica y César como pareja informativa. Paradójicamente, el área de noticias de Telefe está gerenciada por Roberto Mayo, el ex Telenoche, que conoce como nadie su metier.

-El canal atraviesa un período complejo en materia de audiencia y, si bien la prioridad está dada por el rigor informativo, ¿qué importancia depositan ustedes en el rating?

Castro: -Por supuesto que es un gran tema en el canal y un tema de discusión, pero nuestro compromiso es hacer un producto de calidad. En la medida que logremos eso, la gente lo va a reconocer. No trabajamos con la presión del rating y entendemos que se trata de un largo camino , aunque esto no quiere decir que desconozcamos el tema.

Metzger: - No desconocemos el tema del rating, pero también sabemos que no hay soluciones mágicas . Hace años que la televisión está en una etapa de crisis y se va reinventando todo el tiempo, está bien que así suceda. Ahora lo más importante para nosotros es hacer un producto serio, atractivo, bien hecho, esa es la ganancia, lo otro vendrá por añadidura.

-Enfrente, Telefe Noticias está muy instalado. ¿Lo ven? ¿Qué opinión les merece la pareja de Cristina Pérez y Rodolfo Barili?

Castro: -Es un noticiero muy bueno.

Metzger: - Cristina y Rodolfo son muy queridos por la gente, están súper instalados y hacen un producto de muchísima calidad , eso es espectacular, pero nosotros competimos con nosotros mismos, no con ellos , a quienes respetamos y son excelentes.

Castro: -Siempre hay una fantasía con respecto a la competencia, pero lo cierto es que yo me cruzo con Cristina todos los días en Radio Rivadavia y, cuando se enteró de nuestro ingreso a la conducción de Telenoche, no dudó en saludarme y felicitarme y de mandarle un afectuoso saludo a Dominique. Con respecto al rating, y como profesionales del medio, creo que es muy importante que a todos nos vaya bien. El hecho que enfrente haya productos exitosos, hace que uno sea mejor.

Público y privado

-Nelson, ¿cómo fue pasar Navidad y Año Nuevo en medio de la guerra de Ucrania?

Castro: -Seguramente, no habrá una experiencia similar en mi vida . Fue muy duro, conmovedor, movilizador y peligroso, de una adrenalina enorme. Fue muy importante el trabajo de todo el equipo. Los riesgos fueron enormes.

-Imagino que las anécdotas no son pocas, ¿hay algo que recuerde especialmente?

Castro: -Un editor histórico del canal nos comentó que había sido la primera vez que se había emitido una escena propia tomada en la guerra. El 27 de diciembre queríamos transmitir, justamente, desde la escena de la guerra, algo que, luego de muchas idas y vueltas, pudimos lograr. Cuando llegamos, se produjo un enfrentamiento con la artillería ucraniana, ante lo cual, el jefe de la Compañía nos dijo que teníamos cinco minutos para llegar al tanque, que estaba a doscientos metros, porque, de lo contrario, podía ser identificado y atacado por los drones . Fue una corrida digna de una película, a mí se me trabó el botín y me tuvo que ayudar un soldado. La conmoción nos dura a todos los que fuimos, verlo en imagen fue aún más impresionante, lo vi solo una vez y me estremeció, a pesar de haberlo vivido. La noche de Año Nuevo, con las bombas sonando a cien metros, también fue muy fuerte. Desde el punto de vista de la vivencia, fue insuperable .

-Observar a la población intentar vivir con cierta cotidianidad, debe ser estremecedor.

Castro: -Eso te conmueve mucho.

-Dominique, hace unos días declaraste que recibías ciertas agresiones vinculadas a tu físico.

Castro: -Fue muy valiente de su parte haberlo comentado, forma parte de su autenticidad.

Dominique: -Estábamos con Nelson cubriendo el tema de los comentarios que se hicieron sobre la beba de ocho meses de Isabel Macedo, porque se había generado en las redes una polémica sobre si estaba gordita o no. Y yo quise compartir mi experiencia porque esto le pasa a mucha gente no pública.

-¿Te sucede?

Metzger: - Critican, descalifican y te quieren denostar por cuestiones del cuerpo , algo que me sucede, aunque, por suerte, no es permanente y es minoritario, ya que la gran mayoría de la gente es amorosa. Hay días que no le das bolilla y otros, donde te pega más .

-¿Ocurre en la calle?

Metzger: -No, en las redes, porque allí entra en juego el anonimato. De todos modos, habla más de quien emite esos comentarios que de mí.

-Muchas chicas se vieron identificadas con tus declaraciones.

Castro: -Lo que hizo Dominique fue espejo de lo que le sucede tantísimas personas.

Argentina, 2023

-Informar en un año electoral suele tener en nuestro país características especiales, todo se exacerba. ¿Cómo se preparan?

Castro: -Lo viviremos informando. Lo haremos como lo hizo siempre Telenoche escuchando todas las posiciones. La agenda de la política argentina es muy penosa, lo que propone la política es muy pobre, ese es el problema y no cómo vamos a informar . El nivel del debate es muy bajo.

Metzger: - Desde la política no se habla de los problemas reales de la gente , no se habla de la seguridad ni de la economía con seriedad, con todo lo que eso significa para tantos argentinos que no pueden acceder a la canasta básica de alimentos. ¿Cómo hace un jubilado que no tiene ayuda para vivir con sesenta mil pesos mensuales? ¿Cuánta gente hay sin trabajo? La política esta desentendida de esos temas y nosotros, en el medio, informando con lo que los políticos proponen, pero lejos de lo que la gente necesita.

-Hace unos días, se comunicaron los resultados del último Censo y el número de personas en situación de calle era bajo, un tanto extrapolado de la realidad.

Castro: - Basta con mirar alrededor para darse cuenta de la inmensa cantidad de personas que no viven en una vivienda . Tampoco se dieron los datos reales de la gente que alquila, que es un número importantísimo. Hay una disociación muy grande con la realidad.

Nelson Castro regresó de Ucrania y rápidamente se sumó a la conducción de Telenoche NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

-Telenoche atravesó diversas épocas de nuestro país, esta etapa es la de la grieta. ¿Cómo se informa en el actual contexto de enfrentamiento social impulsado por la clase política sin distinción de banderas?

Castro: -No nos preocupa porque nosotros informamos hechos y esa es nuestra tranquilidad. La inflación es la inflación y el desempleo es el desempleo. Si lo que decimos afecta a unos o a otros, tiene que ver con el trabajo del periodismo .

Metzger: -No especulamos con la grieta. En lo personal, la grieta me tiene harta, no la soporto más. Y creo que este es un sentimiento de buena parte de la Argentina. Los argentinos están cansados de esa polaridad, que es muy útil para ambas partes de la política , con lo cual es muy difícil salir.

-¿Quién es más difícil de entrevistar: Cristina Kirchner o Mauricio Macri?

Castro: -Como interesante, tomando en cuenta sus respuestas, no resultan muy atractivos ninguno de los dos. Ambos tienen un grave problema, que es la falta de autocrítica. Ninguno tiene la actitud de asumir su fracaso. Entonces, como están en esa postura, eso le quita interés a la entrevista, más allá que nos gustaría entrevistarlos.

Metzger: -A mí me gustaría ver una entrevista de Nelson con Cristina.

Castro: -Sería algo intenso, duro, que me encantaría hacer, pero no sé si será interesante para la gente porque no habrá definiciones .

Metzger: -Podemos contar las entrevistas que dio Cristina con los dedos de una mano y se trata de gente afín a ella, entonces eso hace que la charla pierda interés y riqueza porque lo valioso es poner incómodo al entrevistado, en el buen sentido de lo que se entiende por incomodidad, que no sienta que la tiene atada. Macri dio más entrevistas, pero también sucede que no se le pregunta tanto.

Antes de sumarse a la conducción de Telenoche, Dominique Metzger cubrió el Mundial de Fútbol de Qatar https://www.instagram.com/domimetz/

-Antes de despedirnos, quiero saber ¿cuándo se conocieron? ¿Cuándo se vieron por primera vez?

Castro: -A Dominique la conocí en el canal cuando hacíamos Bella tarde en TN y ella estaba a cargo de unos móviles muy buenos.

Metzger: -Trabajar con Nelson siempre fue un orgullo. Es muy lindo trabajar con él, siempre te saca una sonrisa. Es un gran compañero, que siempre te está preguntando si estás bien.

-¿Dentro de veinte años los voy a entrevistar para celebrar un nuevo aniversario de Telenoche?

Castro: -Esperemos que sí.

Metzger: -Ojalá, te esperamos, tenemos la cita para dentro de veinte años.