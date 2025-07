Nicki Nicole disfruta del sol de Ibiza mientras crecen los rumores de reconciliación con Trueno

Cada vez son más las celebridades que eligen Ibiza para relajarse, y Nicki Nicole no es la excepción: la cantante hizo un paréntesis en su agenda de presentaciones en España y disfrutó de unos días de descanso. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores sobre una posible reconciliación con Trueno, una información que ellos mismos, a través de fotos que compartieron en sus redes sociales, no solo no buscaron desmentir, sino que avalaron con videos, fotos y guiños románticos.

Los días de descanso de Nicki Nicole en Ibiza GSLV - G3/The Grosby Group

Juntos en Valladolid

La primicia sobre un posible reencuentro entre los artistas de la escena urbana la dio el periodista español Roberto Antolín en una charla con Juan Etchegoyen, el conductor del ciclo Mitre Live. El español estuvo en Valladolid el día que el rapero dio su show.

“Yo no sabía ni quién era Trueno, pero los argentinos me persiguen por el mundo. De repente se llenó en Valladolid de gente con camiseta de Boca y Argentina. Me puse a hablar con diferentes personas que estuvieron acá en España para saber más de este chico”, contó, y puso en contexto la información.

Trueno con Nicki Nicole en el Escenario Sur del Cosquín Rock 2022. ¿Volvió el amor? Agustín Dusserre

Antolín explicó que alguien le contó en ese momento que Trueno no estaba solo. “Vino con Nicki Nicole”, reveló que le comentaron. También le dijeron que se trataba de dos figuras muy famosas en la Argentina que se habían separado hacía un tiempo y que por eso era llamativo verlos juntos de nuevo. Con el objetivo de completar la información, el español comenzó a indagar más sobre el tema.

“Preguntando a mis fuentes me dijeron que ella lo había engañado en su momento y se habló de infidelidad. Las personas que me contaron me lo aseguraron”, compartió Antolín, y sumó: “En 2023 ellos se separaron, pero ahora los vieron juntos. No sé si como amigos o novios, pero están juntos viéndose de nuevo. Ella vino de acompañante, no para cantar con él. Quizás nunca se separaron como se creía”, elucubró.

Relax con amigos

Nicki Nicole se divierte juntos a unos amigos en Ibiza GSLV - G3/The Grosby Group

Lejos de salir a desmentir los rumores, los artistas prefirieron callar. Sin embargo, en sus redes sociales dejaron algunos indicios que dan a entender que están juntos en Ibiza. Ayer, la artista se dejó ver a bordo de un yate en las aguas del Mediterráneo con compañía de algunos amigos. Muy relajada, aprovechó para tomar sol, sacarse algunas fotos y disfrutar de unos tragos. Para la tarde, eligió una bikini en color negro y turquesa que combinó con una gorra rosa para proteger sus pecas del sol.

Nicki Nicole hizo una versión de "Bésame"

Lejos de esconder su escapada ibérica, Nicki Nicole dejó en su cuenta de Instagram algunas postales de sus días en Ibiza: el yate, el horizonte, la puesta del sol y algunas selfies. Además, contó que se mareó, que vomitó y que luego logró recuperarse. Por último, subió una historia en la que apenas se le ve una parte de la cara y se la escucha cantar el famoso bolero “Bésame mucho”, todo un gesto de amor. “Ella cantaba la versión que quería, viste”, escribió sobre las imágenes.

La historia de Nicki Nicole en un yate en Ibiza

La historia de Trueno, al mismo tiempo, también a bordo de un yate

Las postales de verano hubieran pasado desapercibidas de no ser porque Trueno, al mismo tiempo, compartió un video donde muestra que está a bordo de un yate con un paisaje similar al de Nicki Nicole de fondo.

Un amor trapero

Nicki Nicole y Trueno se cruzaron por primera vez en 2020 en un estudio: los dos fueron convocados por Bizarrap para colaborar con su tema “Mamichula”. La química entre ellos y el flechazo fue tal que luego de que el videoclip vio la luz los rumores de romance comenzaron a sonar. Los músicos confirmaron el romance poco tiempo después. Sus fans no solo les dieron el visto bueno, sino que los convirtieron en una de las parejas más queridas de la industria.

Nicki Nicole y Trueno gentileza

El amor duró tres años. Durante la relación, compartieron detalles de su vida en sus redes sociales, se acompañaron en sus carreras y hasta hicieron colaboraciones cruzadas. En febrero de 2023, Nicki Nicole sorprendió a todos al confirmar su separación a través de un comunicado en Instagram. Aunque no dio detalles, trascendió que Trueno le habría sido infiel.