Nico Occhiato: cómo son sus citas amorosas tras su separación de Flor Vigna

Estado actual: "soltero". Nicolás Occhiato fue uno de los invitados de este sábado a un nuevo programa de PH Podemos Hablar , ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en el que reveló varias intimidades de su vida privada, de su relación con su familia y del vínculo que mantiene con su ex novia, Flor Vigna .

Ante una pregunta en relación a quiénes habían tenido alguna cita fallida, el ex concursante del Bailando compartió una que le causó una gran desilusión. "Me pasó una muy loca. El título sería: materialista", dijo, refiriéndose al calificativo con el que definiría a la actitud de una chica con la que salió en una ocasión.

Y relató lo ocurrido: "Yo no voy a lugares públicos porque no tengo ganas de que salgan titulares como ´la nueva novia de...´ por alguien con quien salgo una vez, entonces hablo antes (con la persona) y aclaro que, sin ningún compromiso, la citación va a tener que ser en mi casa, simplemente por mi situación. Aunque no quiere decir que pase nada", aclaró.

Y siguió: "Paso a buscar a una chica -que conoció por redes- y la primera pregunta de ella fue: ´¿es tu único auto éste?´ Raro. Le dije que sí. Ella vivía en una zona muy poderosa económicamente. ´¿Y vos?´, me dijo. Yo vivo hace tres años en Colegiales pero soy de Luzuriaga, cerca de Ramos. ´¿Qué zona es? Escuché algo de que a un lado de la General Paz..., me dijo", continuó contando el conductor.

El tono inquisidor de la chica sorprendía cada vez más a Occhiato. Ya dentro de su casa, Nico contó que la siguiente pregunta lo dejó aún más perplejo. "¿Un dos ambientes y medio? ¿Es tuyo o alquilás?", quiso saber ella. Y él respondió ya con humor: "¿Qué sos, de la AFIP?". Para ese momento, la química evidentemente no había surgido entre ambos.

Nico contó que luego ella quiso cenar sushi a domicilio, mientras él optó por carne. "La charla siguió y todo era materialismo, hasta que en un momento le dije: no entiendo qué esperabas encontrar. Y entonces fue cuando le fui sincero y le dije que hasta ahí había llegado el encuentro", contó sobre su fracasada cita a ciegas.

En otro segmento del programa, cuando Andy Kusnetzoff quiso saber quiénes habían tenido sexo con un ex, Nico dijo: "Pasa algo cuando cortás una relación, por lo menos a mí me pasó, y es que esa persona ya pasa a formar parte de la familia".

"Lo tuyo es muy público con Flor", acotó Andy. "Pasa que cuando las relaciones terminan bien, esa persona puede seguir estando en tu vida porque te conoce mejor que nadie", dijo, y agregó que con la actriz mantiene una gran relación. "Nos queremos muchísimo (con Flor)", manifestó.

Nico también habló de su familia y contó que en estos días de cuarentena le abrió una cuenta de Instagram a su abuela, quien tuvo visibilidad pública durante la participación de Nico en el programa de Marcelo Tinelli. Y recomendó, para estos tiempos de aislamiento, "que llamen" a los seres queridos, padres y abuelos, para expresarles cariño. Además, en la sección de agradecimientos, Occhiato dedicó unas palabras a su mamá, a quien le agradeció por todo el amor que le brindó.