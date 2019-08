Nico Occhiato sorprendido porque Pampita "gusta de él"

El conductor se ruborizó y no supo qué decir cuando le dijeron que Pampita "gusta de él" Crédito: Instagram

Nico Occhiato fue sorprendido esta mañana en el programa de Ángel de Brito, cuando el conductor le contó que a Pampita "se le iluminan los ojos cada vez que lo ve". El ex de Flor Vigna no supo qué responder y se sorprendió ante tal información, aunque luego no dudó en dejar en claro qué pasaría si la modelo tuviese intenciones de conocerlo más allá de la pista del Bailando por un sueño.

Fue durante un móvil en vivo de Los Ángeles de la mañana que De Brito le lanzó su teoría a Occhiato: "Voy a cometer una infidencia. ¿Sabés que me parece que a Pampita le gustás?". Al instante, Nico quedó pasmado, sin poder creer lo que Ángel le estaba diciendo.

El joven conductor fue una de las últimas incorporaciones a la pista, junto a su compañera Florencia Jazmín Peña, quien fue catalogada por Pampita como "un descubrimiento maravilloso", ya que es la primera vez que ambos fueron convocados al reality de baile.

Finalmente, cuando reaccionó, Occhiato le respondió entre risas al conductor de eltrece: "¿Cómo? Me tiraste una bomba, ¡es muy temprano!". De Brito insistió: "Sí. Se le ilumina la cara cada vez que te ve, y no es por la comida de tu abuela -apodada "Conce" por Marcelo Tinelli, quien deleita a los jurados con sus platos italianos gala tras gala-. Te ve bailar como a Piquín, no sé, es una sensación que tengo. Es intuición de jurado, vos sos el perfil de Pampita".

Muy colorado, el presentador de Net TV se quedó en silencio, mientras la panelista Mariana Brey aprovechó la oportunidad y le preguntó: "¿Qué pasaría si Pampita tiene intenciones reales con vos?". Y Occhiato no tardó en responder: " No me lo puedo ni imaginar, Pampita debe ser la mujer más linda del país, chicos".

Pampita está soltera hace más de un mes, desde que anunció oficialmente su separación del empresario Mariano Balcarce. Cuando la ruptura salió a la luz muchos la catalogaron como " la soltera más codiciada", pero la conductora se sinceró: " No me considero una soltera codiciada para nada, nunca estoy buscando el amor. Las veces que me he enamorado, el amor ha llegado solo. Así que, en ese sentido, no espero, ni busco. Sé que tarde o temprano las cosas lindas llegan". Mientras que Occhiato se separó en abril, después de cinco años de relación con Flor Vigna.