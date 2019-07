Pampita dijo que no se considera la "soltera más codiciada"

Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Pampita

12 de julio de 2019 • 16:30

Pampita anunció hace pocos días su separación del empresario Mariano Balcarce, luego de estar en pareja durante cuatro meses.

En una entrevista con la revista Caras, la conductora y modelo explicó su punto de vista. "No me considero así para nada, nunca estoy buscando el amor. Las veces que me he enamorado, el amor ha llegado solo. No ando por la vida buscando nada", dijo.

"Pienso mucho que lo que tiene que ser, pasa porque está todo escrito desde antes. Hay como un destino marcado. Así que, en ese sentido, no espero, ni busco. Sé que tarde o temprano las cosas lindas llegan. No hay ansiedad por eso", comentó.