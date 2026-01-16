Nicola Peltz llenó de elogios a su propia madre en un posteo y borró todo rastro de los Beckham en Instagram

Nicola Peltz llenó de elogios este jueves a su madre, Claudia Heffner, en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram. “Te amo mamá, muchísimo. No sé qué haría en la vida sin tu amor. Gracias por ser como sos: el ser humano más hermoso por dentro y por fuera. Realmente no hay nadie como vos”, escribió la actriz, de 31 años, junto a una serie de imágenes que las muestra abrazadas.

La publicación, que en otro momento hubiese sido tomada por los seguidores de Peltz como un tierno acto de amor hacia su madre, terminó despertando ciertas suspicacias. Es que la actriz realizó ese posteo pocos días después de borrar todo rastro de la familia de su esposo Brooklyn Beckham de su cuenta de Instagram, incluido el mensaje que le dedicó a su suegra, Victoria, con motivo de su cumpleaños, en 2024.

En esa oportunidad, junto a una foto en la que se la veía junto a la ex Spice Girls, Nicola escribió: “Feliz cumpleaños a mi hermosa suegra Victoria Beckham. Te quiero muchísimo y me encanta ser tu compañera de baile para siempre”.

Nicola Peltz junto a su madre, Claudia Heffner

Esta semana trascendió, además, que el conflicto entre los miembros de la familia Beckham atraviesa uno de sus momentos más delicados. Brooklyn, el primogénito de David y Victoria habría solicitado que toda comunicación con su entorno familiar se produzca a partir de ahora a través de abogados.

En el último año, la ausencia del joven y su esposa en reuniones familiares y eventos clave fue el indicio de una crisis que no habría hecho más que acrecentarse con el tiempo y que se hizo más evidente cuando el cocinero optó por instalarse definitivamente en los Estados Unidos junto a Peltz.

El diario británico Daily Mail aportó nuevos detalles que confirmarían la gravedad de la situación al señalar que la relación entre Brooklyn y sus padres se rompió de manera definitiva tras una serie de episodios que terminaron de erosionar los vínculos familiares.

Una imagen de los viejos tiempos en los que la famiia Beckham todavía estaba unida (Fuente: Instagram/@nicolaannepeltzbeckham)

“Brooklyn les pidió que contactaran con él solo a través de sus abogados”, explicó la fuente. La información se basa en cartas intercambiadas entre los equipos legales de ambas partes, a las que el medio afirma haber tenido acceso.

En esos documentos, el chef de 26 años solicita, además, que David y Victoria Beckham se abstengan de hacer cualquier tipo de declaración pública sobre él, especialmente en las redes sociales, un espacio en el que ambos suelen mostrarse muy activos y donde suelen compartir postales de distintos momentos en familia.

Este pedido se produjo luego de que Brooklyn fuera notificado de supuestos dichos descalificativos de su familia dirigidos a su esposa, en lo que señalaban que Peltz lo estaba “controlando” y que él se encontraba en una situación similar a la de un “rehén”, lo cual generó un fuerte malestar en la pareja.

Las rispideces entre suegra y nuera comenzaron con los preparativos del casamiento y se hicieron evidentes durante la fiesta de boda

Durante el último año, las noticias sobre desencuentros, indirectas a través de las redes sociales y ausencias en actos familiares, como el cumpleaños número 50 de David Beckham, fueron una constante, aunque, según indica el medio británico, la familia continuó interactuando.

Más tarde, se informó que el exdeportista y la diseñadora habían dejado de seguir a Brooklyn en las redes sociales, aunque Cruz Beckham, hermano de Brooklyn, se encargó de aclarar lo sucedido. “No es verdad. Mi madre y mi padre nunca darían unfollow a su hijo. Digamos la verdad. Se despertaron y ya estaban bloqueados... Como yo”, escribió el también heredero del exjugador en Instagram, dejando en evidencia el enfrentamiento con su hermano.

El 30 de marzo, David Beckham celebró sus 50 años en Miami, y ni su hijo Brooklyn Beckham ni su nuera Nicola Peltz asistieron Instagram @victoriabeck

En las últimas fiestas de fin de año, David Beckham compartió un resumen de lo que fue su 2025. En una publicación con 20 imágenes aparecieron su familia, amigos, celebridades de Hollywood e incluso el rey Carlos III, pero no hubo referencias a Brooklyn.

Ante el revuelo generado, el exfutbolista decidió subir posteriormente a sus stories una foto junto a su hijo. A pesar de ello, la posibilidad de una reconciliación parece lejana. Según apunta el Daily Mail, el equipo legal de Brooklyn considera indispensable que exista una “disculpa adecuada” para intentar recomponer la relación con sus padres y hermanos.

A pesar del quiebre familiar, otros medios británicos como The Mirror indicaron que Brooklyn mantiene contacto con sus abuelos, con quienes conservaría un vínculo afectuoso. “Hay mucho cariño, y eso nunca ha fallado”, señalaron.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renovaron sus votos de amor en Nueva York a tres años de su boda Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Las rispideces entre Brooklyn y sus padres comenzaron después del anuncio de su casamiento con Peltz. La pareja contrajo matrimonio el 9 de abril de 2022 en la finca de la familia de la novia, en Palm Beach, Florida, en una celebración de gran despliegue que captó la atención de la prensa internacional. Aquella boda, marcada por el lujo y la exposición mediática, fue el primer ámbito en el que comenzaron a percibirse tensiones familiares.