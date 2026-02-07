Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: ¿planean adoptar un niño en medio del conflicto familiar?

En el último mes, una de las familias más reconocidas e influyentes del mundo del espectáculo y el deporte afrontó un escándalo interno que escaló a nivel internacional. ¿Quiénes? Los Beckham. Según trascendió, Brooklyn no solo “se separó” de sus padres, David y Victoria, sino también de sus tres hermanos, Romeo (con quien habría surgido un conflicto puntual), Cruz y Harper. Ahora, fuentes cercanas a la familia aseguran que el primogénito de los Beckham y su esposa planean convertirse en padres vía adopción.

Según trascendió, la joven pareja está barajando adoptar un hijo. “Este es un tema en el que Nicola y Brooklyn coinciden plenamente”, señaló un amigo de Brooklyn y Peltz al medio Sun. “Ambos desean tener varios hijos y que al menos uno sea adoptado. Saben que provienen de un lugar de privilegio inimaginable y, por lo tanto, desean profundamente retribuir y ofrecerle a un bebé o niño desfavorecido la mejor vida posible”, agregó la fuente.

Brooklyn y Nicola siguen profundizando su lazo sin preocuparse por el conflicto con la familia de él Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Apenas unas horas después de que comenzaran a publicarse los rumores sobre una posible adopción por parte de la pareja, Brittany, la hermana mayor de Nicola, compartió una emotiva frase en sus redes sociales que despertó aún más el avispero de especulaciones: “That dream was planted in your heart for a reason. Trust it“ [”Ese sueño fue plantado en tu corazón por una razón. Confía en él”], rezaba la publicación de Brittany, que es madre de dos hijos y fundó su propia marca de ropa infantil y además mantiene una estrecha relación con Nicola y con Brooklyn.

Aseguran que hay una fuerte interna entre Victoria Beckham y Nicola Peltz, esposa de su hijo Brooklyn

No es la primera vez que el hijo de los Beckham de 26 años se refiere a la posibilidad de convertirse en padre junto a su esposa. El mes pasado, Brooklyn compartió una dura declaración atacando a sus padres —David, de 50 años, y Victoria, de 51— a través de sus redes sociales y allí insinuó con vehemencia la idea de tener hijos con Nicola. Brooklyn mencionó ‘futura familia’ y ‘futuros hijos’. Además, en aquel descargo aseguró que no tenía intenciones de reconciliarse con nadie del clan Beckham e incluso acusó a sus padres de intentar destruir su matrimonio con Nicola y señaló que su madre bailó “inapropiadamente” con él en su boda de 2022.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, una pareja que se mantiene sólida en medio del escándalo familiar

Ante estas especulaciones, los seguidores de la familia Beckham no pudieron evitar preguntarse: ¿la llegada de un hijo de Brooklyn podría llegar a recomponer el vínculo con David y Victoria? Al parecer, el clan Beckham adora las familias numerosas y, según trascendió, al futbolista y la ex-Spice Girl les encantaría convertirse en abuelos presentes.

¿De dónde nació el conflicto entre los Beckham?

El 30 de marzo de 2025, David Beckham celebró sus 50 años en Miami y ni su hijo Brooklyn Beckham ni su nuera Nicola Peltz asistieron

Los primeros rumores de tensiones familiares surgieron en 2022 en el marco de la boda entre Brooklyn y Nicola Peltz. Según algunas versiones, Victoria Beckham se habría metido demasiado en la organización del enlace y sus decisiones habrían sido contrarias a las de su nuera. Si bien se habló en ese entonces de una mala relación entre ambas, a lo largo de los años buscaron disipar los rumores. Pero, el 30 de marzo de este año, cuando el exjugador del Manchester United celebró por adelantado su cumpleaños número 50 en Miami y todos sus hijos estuvieron presentes, a excepción de su primogénito y su nuera, se encendieron todas las alertas.

Según circuló, además, hubo otro conflicto que sumó tensiones y esta versión lo tiene a Romeo como uno de los protagonistas, ya que el joven comenzó a salir con la DJ británica Kim Turnbull, quien habría tenido un romance con Brooklyn en el pasado, aunque ellos lo negaron. Esto a él no le gustó nada y hasta se dijo que dudaba de las intenciones de la joven hacia su familia. Aunque la pareja se separó, la mala relación entre los hermanos no se reparó; al contrario, sumó más capítulos al conflicto familiar, al punto tal que el joven matrimonio decidió seguir con su vida lejos de todos.