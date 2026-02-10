Marc Anthony rompe el silencio sobre el escándalo familiar de los Beckham: “Extremadamente desafortunado”

Marc Anthony rompió el silencio sobre el escándalo familiar de los Beckham y lo hizo con palabras que reavivaron la polémica: “No se está contando la verdad”, afirmó el artista, quien fue señalado por Brooklyn Beckham como uno de los responsables de un episodio que, según afirma, arruinó su noche de bodas con Nicola Peltz.

El cantante de origen puertorriqueño quedó envuelto en el conflicto luego de que el hijo mayor de David y Victoria Beckham lo involucrara semanas atrás en un hecho puntual que habría dado lugar al quiebre definitivo con sus padres.

Otros tiempos: Brooklyn Beckham junto a sus padres, David y Victoria Beckham, y su esposa, Nicola Peltz

Brooklyn rompió públicamente los lazos con su familia a través de una serie de recientes publicaciones en Instagram, a través de las cuales acusó a sus progenitores de intentar sabotear su relación con su esposa y de haberlo controlado durante toda su vida.

El joven relató específicamente un momento ocurrido durante su casamiento, celebrado en 2022 en la mansión del padre multimillonario de Peltz, donde, según su versión, su familia habría boicoteado el primer baile del matrimonio. “Delante de nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario donde, según el programa, iba a tener lugar nuestro baile, pero en lugar de mi esposa me estaba esperando mi madre. Bailó de forma muy inapropiada conmigo delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en toda mi vida”, relató el hijo de ambas estrellas.

Marc Anthony y David Beckham son grandes amigos @davidbeckham / Instagram

El primogénito de los Beckham también recordó la “ansiedad” y la “vergüenza” que sintió en ese momento, que supuso para él “un antes y un después” en el vínculo con su familia.

De momento, ni Victoria ni David Beckham hablaron de lo ocurrido en esa ocasión, sobre lo que sí fue consultado Marc Anthony, quien dio su versión en una entrevista con The Hollywood Reporter. “Lo que se está contando está lejos de ser la verdad”, aseguró el músico en supuesta alusión a la versión del hijo mayor de la pareja. Sin embargo, a continuación señaló: “No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia. Son una familia maravillosa”.

Victoria Beckham, años atrás, junto a su hijo Brooklyn y su nuera, la modelo Nicola Peltz

Y continuó: “Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz [el tercer hijo de los Beckham]. Tengo una relación muy estrecha con ellos, pero no tengo nada que decir sobre lo que ocurrió allí. Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo, pero lo que se está contando no es ni de lejos la verdad”, añadió el artista.

El cantante, que interpretó algunas de sus canciones durante la boda de Brooklyn y Nicola, evitó dar más precisiones sobre lo ocurrido aquella noche. No obstante, uno de los DJ del evento aseguró a The Daily Mail que Anthony llamó a bailar a “la mujer más hermosa en la sala... Victoria Beckham”, y que fue luego de ese momento cuando Nicola se retiró llorando del salón.

“No hubo bailes sensuales, no hubo catsuits de vinilo, no hubo ninguna acción tipo Spice Girls. La palabra ‘inapropiado’, y la razón por la que Brooklyn la usó, tiene que ver con el momento en que ocurrió, eso fue lo que pasó”, explicó el DJ.

Micho Valdés, Marc Anthony y David Beckham en Miami @bailaconmicho/Instagram

Según ese testimonio, la pareja había elegido “Can’t Help Falling In Love”, de Elvis Presley, para su primer baile, y Anthony interpretó “I Need To Know” para el baile entre Brooklyn y Victoria.

Sobre ese mismo momento, una fuente citada por la revista People indicó que, al momento de dar paso al baile inicial, el artista pidió que Brooklyn subiera al escenario y luego expresó: “Que suba la mujer más hermosa del salón esta noche... ¡Victoria Beckham!”, lo cual habría provocado un gran disgusto a la novia.

La relación entre Marc Anthony y los Beckham es estrecha. El exfutbolista fue padrino de la boda del cantante con la modelo Nadia Ferreira en 2023 y, ese mismo año, acompañó al músico, junto a su hijo Cruz, cuando su amigo recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, una muestra pública de la cercanía entre ambas familias.