Nicolas Cage reaccionó al ninguneo de los Oscar a su última y singular película, Pig

Es una de las películas más llamativas de este año de perfil bajo, y con muy buenas críticas, su omisión -o ninguneo- por parte de la Academia en sus nominaciones a los premios Premios Oscar causó mucho revuelo. Hablamos de Pig, el largometraje protagonizado por Nicolas Cage que cuenta la historia de un cazador de trufas que viaja a Portland desde el desierto de Oregon para encontrar a la persona que robó a su amado cerdo.

Tras un pequeño período de silencio al respecto, el actor finalmente habló del tema y aseguró que en su fuero íntimo nunca esperó una nominación. “Normalmente no soy de ir y hacer cosas como campañas para conseguir nominaciones, pero Pig es una de las dos películas que he hecho en estos últimos 43 años en donde realmente sentí esa sensación de relámpago en una botella . Donde todo fluye, la historia, la gente con la que trabajas, cada pequeño detalle que logra que el barco navegue solo y suave, con el soplido del viento. La otra película fue Leaving Las Vegas”, expresó. Un detalle: por esta última película el actor recibió su único premio Oscar.

“El largometraje se estrenó en julio y no recibió el apoyo de los festivales de cine. Thierry Fremaux [director de Cannes] dijo que no la quería, así que me dije: ‘Démosle un poco de atención a esta película para que la gente la descubra, porque creo que lo merece’”, continuó. “ Nunca esperé una nominación. La película ya ha contado una historia y para eso estamos en este negocio. Se convirtió casi en una canción popular, sobre todo por lo que estábamos pasando al salir del sentimiento de aislamiento que provocó la cuarentena. Por todo eso, la película ya ha conseguido lo que pretendía”, culminó.

Nicolas Cage no suele ser tenido en cuenta por los miembros de la Academia de Hollywood

Además de Cage, el elenco de Pig lo completanEscrita y dirigida por Michael Sarnoski en su debut como director, la película cuenta tyambién con las actuaciones de Alex Wolff, Adam Arkin, Nina Belforte, Gretchen Corbett y David Knell.

En general, su repercusión ha sido muy buena, tanto de parte de la crítica especializada como del público, sobre todo gracias a la interpretación de Cage, el tono y la historia subversivos y la dirección de Sarnoski. Sin embargo, nada de eso alcanzó para conseguir nominaciones en las principales entregas de premios de la temporada. A pesar de ser una película independiente, Pig recaudando más de 3,8 millones de dólares de taquilla.

El ninguneo a Pig fue una de las tantas sorpresas de los Oscars 2022 . Otra de las controversias fue la ausencia de Lady Gaga en la lista de nominadas a mejor actriz por su aplaudido rol en La Casa Gucci, lo mismo que Bradley Cooper, que no fue reconocido por su trabajo -como intérprete secundario- en Licorice Pizza.

La ceremonia número 94 de los galardones se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo en el Teatro El Dolby y será transmitida como todos los años por TNT. Por primera vez en la historia, las conductoras serán tres mujeres: Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall, quienes llevarán adelante la máxima fiesta de la ceremonia del cine.

Debido al Covid, habrá requerimientos especiales para quienes se presenten en la gala: todos los invitados y acompañantes deberán presentar certificado de vacunación y contar con dos hisopados negativos. En tanto, los presentadores deberán someterse a “pruebas rigurosas” pero no se les exigirá que muestren prueba de vacunación; la decisión se tomó de acuerdo con los protocolos de seguridad con respecto a los estándares de regreso al trabajo establecidos por el condado de Los Ángeles, dijo un representante de la Academia.