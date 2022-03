Instagram lo hizo: Rachel Zegler, la protagonista de Amor sin barreras, consiguió ser invitada al Oscar

Queda claro que no es fácil entrar a la ceremonia de la entrega de los Premios Oscar. Ni aún siendo protagonista de una de las películas más nominadas tenés asegurada tu butaca a la velada más importante del cine.

Quien sabe muy bien esto último es Rachel Zegler, la María de la versión de Steven Spielberg del musical Amor sin barreras que no fue invitada a la ceremonia hasta que se quejó de ello en su cuenta de Instagram. A raíz de ello, y de la repercusión que logró, la Academia decidió darle un lugar como presentadora.

Claro, la cantante y actriz norteamericana de origen latino había quedado fuera de la lista de nominaciones. Quien se llevó los laureles fue su compañera, A riana DeBose, quien se llevó el Globo de Oro y el Bafta y es la gran favorita en la categoría de actriz de reparto.

El director Steven Spielberg y la actriz Rachel Zegler en el estreno de Amor sin barreras, película nominada a 7 premios de la Academia

Una polémica omisión

La trama de todo esto fue más o menos así de este modo. El domingo, un seguidor de la intérprete, de raíces polacas y colombianas, le preguntó en Instagram qué vestido llevaría a la ceremonia del Oscar. “No estoy invitada, así que pantalones de jogging y una camiseta de mi novio” , respondió Zegler, que participa en Londres en una nueva versión de Blancanieves para Disney.

Al poco tiempo, el descuido con la protagonista del filme nominado a 7 premios de la Academia se hizo viral. “Gracias por la sorpresa e indignación”, dijo Zegler cuando el tema había tomado transcendencia en las redes sociales.

Y no se quedó en eso: “Espero que ocurra algún milagro de último minuto y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, supongo que así son las cosas a veces -continuó Zegler, en Instagram- Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada. Pero está bien. Muy orgullosa de nuestra película”.

Rachel Zegler junto a Ansel Elgort en una escena de Amor sin barreras Photo by Niko Tavernise

El protocolo para la ceremonia de los Oscar indica que las producciones nominadas a mejor película reciben cierta cantidad de boletos de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que luego el estudio de la película distribuye como mejor le parezca. Los presentadores y nominados individuales obtienen un par de entradas.

Otros puestos en la sala son para la empresa difusora, patrocinadores y miembros de la Academia, quienes pueden participar en una lotería. Cuando la cosa tomó estado público, se alzaron no solamente comentarios de sus fanáticos sino de otros nombres de la industria. Russ Tamblyn, quien interpretó a Riff en Amor si barreras, en 1961, y que es miembro votante de la Academia; tuiteó que era “el deber de la Academia encontrarle a Rachel un asiento en los Oscar. Cuando dicen que la representación importa, esto es lo que eso significa. Por favor, hagan lo correcto con ella”.

También la showrunner de la serie One Day at a Time, Gloria Calderón Kellett, tuiteó: “¿Qué tal si en las raras ocasiones en que los latinos tienen una película nominada a un Oscar invitan a la protagonista? Los latinos son el 18,5% de este país. ¡BASTA!”

Cuando todavía la joven actriz no tenía su lugar en la glamorosa ceremonia, algunos se preguntaron por qué The Walt Disney Co., propietaria de la cadena ABC que transmite los Oscar, no querría que su nueva Blancanieves estuviera allí...

Otros lo vieron como una oportunidad desperdiciada de tener a una estrella latina en ascenso en los Oscar. Para sumar confusión, The Wrap habría deslizado que la razón de que la invitación no le llegara en su momento es por el temor a que en el viaje a Los Ángeles la actriz se contagiara de coronavirus. Ante los hechos, estas última posibilidad quedó descartada.

Lo concreto es que el próximo domingo 27 Rachel Zegler no andará en jogging y con una remera de su novio sino que tendrá su merecido espacio en la ceremonia de los Oscar.