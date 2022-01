Premios Oscar 2022: a dos meses de la entrega, no se sabe cómo será la ceremonia y sobran las incógnitas

Cuando faltan dos meses exactos para el Oscar 2022, previstos para el domingo 27 de marzo, todavía no sabemos cómo será este año la ceremonia número 94 de la historia del premio más importante de la industria del cine. Tampoco aparece un claro favorito: hay a esta altura una competencia muy reñida por el reconocimiento a la mejor película, con al menos tres títulos que pelean mano a mano y otros podrían sumarse en las próximas semanas.

Este jueves 27 de enero quedó abierta la votación para las nominaciones. Los 9487 miembros de la Academia de Hollywood que están habilitados para ejercer el sufragio tienen tiempo hasta el 1 de febrero para pronunciarse. La fecha inicial de la votación coincidió con el anuncio de los nominados del Producers Guild of America (PGA), la poderosa asociación de productores de Hollywood cuyo veredicto es, quizás, el predictor más fuerte del Oscar. El premio a la mejor película coincidió para ambos casos en 21 de los últimos 31 años (el PGA tiene 33 años de trayectoria). Además, en ambos casos hay diez nominados a la mejor película y se eligen a través del mismo sistema: el voto de preferencia.

Si el Oscar se entregara hoy mismo, el premio a la mejor película seguramente no saldría de estos tres títulos: Belfast, El poder del perro y Amor sin barreras . Así lo indican las evaluaciones de los más experimentados observadores de la temporada de premios. La única de las tres que todavía no se vio hasta ahora en la Argentina es Belfast (el lanzamiento en los cines está previsto para el 10 de marzo). Amor sin barreras tuvo su estreno en las salas de nuestro medio el 9 de diciembre y, ya fuera de cartel, vendió nada más que 13.947 entradas. El poder del perro está disponible en Netflix.

Belfast. una de las grandes candidatas al Oscar 2022

Las tres figuran entre las nominadas a mejor película por parte de los productores de Hollywood. Completan esa lista CODA: señales del corazón (estrenada en cines en 2021), No miren arriba (Netflix), Duna (HBO Max), Rey Richard: una familia ganadora (HBO Max), Licorice Pizza (estrenada en cines este jueves), Tick, Tick…¡Boom! (Netflix) y Being the Ricardos (Amazon Prime Video). A excepción de la última, todas las demás venían apareciendo desde hace tiempo en las proyecciones y pálpitos de los expertos.

La inclusión de Being the Ricardos abre todavía más el juego en relación con el posible cuadro de futuras nominadas al Oscar que surgirá del voto de los miembros de la Academia de Hollywood de aquí al 1 de febrero. Al votar a sus nominados, los productores no tuvieron en cuenta títulos que todavía son considerados por los expertos como potenciales candidatos a sumarse a los próximos nominados del Oscar: La tragedia de Macbeth (Apple TV+), El callejón de las almas perdidas (estrenada en cines este jueves) y La hija oscura (Netflix).

También aparecen en los pronósticos de los especialistas dos películas que no suelen aparecer, por perfil y temática, en el radar del Oscar, algo que podría cambiar en este año tan atípico: Spider Man: sin camino a casa (sigue en cartel en los cines, con más de tres millones y medio de entradas vendidas en la Argentina) y Sin tiempo para morir, la película más reciente de James Bond, estrenada en cines el año pasado y todavía sin lugar en las plataformas de streaming.

Las nominaciones al Oscar serán anunciadas el 8 de febrero. ¿Nos sorprenderá la aparición de algún otro título que no forma parte de los mencionados? Nadie lo descarta. Sobre todo desde la experiencia reciente de la surcoreana Parasite, la primera película no hablada en inglés en llevarse el premio a la mejor película en los 92 años de historia del premio. El histórico triunfo se produjo en febrero de 2020. Casi inmediatamente después llegó la pandemia.

Kodi Smit-McPhee y Benedict Cumberbatch en El poder del perro. La película tendrá varias nominaciones y los actores también KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX - TPOTD_KG_120220-5214_R

Este año los observadores miran hacia la japonesa Drive My Car como la más próxima a una repetición potencial de ese efecto, sobre todo desde que fue elegida como mejor película del año por las asociaciones de críticos de Los Angeles y Nueva York, y por la National Society of Film Critics en Estados Unidos. Hace unos días, el columnista de Variety Tim Gray (uno de los especialistas en premios de esa influyente publicación) se preguntó si el Oscar se está pareciendo cada vez más a los Juegos Olímpicos, por la creciente presencia internacional en funciones y roles esenciales dentro de las producciones estadounidenses más premiadas. Drive My Car, además, es la gran favorita entre las películas internacionales, donde también se descuenta una nominación para la italiana Fue la mano de Dios (Netflix).

Si el vaticinio de esos expertos se cumple en el caso del Oscar al mejor director, Jane Campion se convertiría en la tercera mujer ganadora en los 94 años de historia del premio . Hasta ahora lo obtuvieron solamente Kathryn Bigelow (Vivir al límite, 2010) y Chloé Zhao (Nomadland, 2021). Campion aparece en otra selecta lista: las directoras que recibieron nominaciones en esta categoría. De recibirla, sería la segunda vez que alcanza ese reconocimiento después de La lección de piano (1993). Las otras fueron Lina Wertmüller (Pascualino Siete Bellezas, 1976); Sofia Coppola (Perdidos en Tokio, 2003), Greta Gerwig (Ladybird, 2017) y Emerald Fennell (Hermosa venganza, 2020), a las que por supuesto se suman Bigelow y Zhao.

Chloé Zhao fue la segunda mujer en ganar un Oscar como directora en 2021. ¿Se repetirá la tendencia este año con Jane Campion?

Detrás de Campion, por ahora la favorita, los otros grandes candidatos a ocupar un lugar entre los nominados a mejor director de este año son Denis Villeneuve (Duna), Steven Spielberg (Amor sin barreras), Kenneth Branagh (Belfast), Maggie Gyllenhaal (La hija oscura) y Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza). Detrás de ellos hay nombres internacionales: el mexicano Guillermo del Toro (El callejón de las almas perdidas), el japonés Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car) y el español Pedro Almodóvar (Madres paralelas). Esta última película, que se estrenará en los cines locales el jueves 3 de febrero y luego llegará a Netflix, no fue tenida en cuenta por España como representante oficial para el Oscar.

Will Smith (Rey Richard: una familia ganadora) es el amplio favorito para ganar el Oscar al mejor actor protagónico. Con su interpretación del padre de las tenistas Venus y Serena Williams está muy por encima hoy del resto de los candidatos a ganar una nominación. Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (Tick, tick…¡Boom!), Denzel Washington (La tragedia de Macbeth), Javier Bardem (Being the Ricardos), Bradley Cooper (El callejón de las almas perdidas) y Peter Dinklage (Cyrano) compiten por un lugar en esa nómina.

Entre las actrices protagónicas, la competencia se hizo una vez más muy ajustada después de que el Sindicato de Actores marginara de sus nominaciones en ese rubro a Kristen Stewart, que hasta allí era número puesto entre los expertos para llevarse el Oscar por su personificación de Lady Di en Spencer (estreno en cines, 17 de febrero). Nadie descarta, ni mucho menos, las aspiraciones de Stewart, pero ahora aparece relegada frente a nuevas favoritas como Olivia Colman (La hija oscura) y Nicole Kidman (Being the Ricardos), hoy con mayores posibilidades que el resto. En la lista aparecen con buenas chances Penélope Cruz (Madres paralelas), Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) y Lady Gaga (La casa Gucci).

Ariana DeBose, una de las grandes figuras de Amor sin barreras

También promete ser muy intensa y llena de incertidumbre la carrera por los premios actorales secundarios. Como actriz de reparto, Ariana DeBose (Amor sin barreras) y Aunjanue Ellis (Rey Richard: una familia ganadora) están arriba en una lista de potenciales candidatas que incluye también a Ruth Negga (Passing), Caitríona Balfe (Belfast), Kirsten Dunst (El poder del perro) y Cate Blanchett (No mires arriba y El callejón de las almas perdidas).

Por el lado de los actores de reparto, Kodi Smit-McPhee (El poder del perro) hoy es el favorito, con Troy Kotsur (CODA: señales del corazón), Ciarán Hinds y Jamie Dornan (ambos por Belfast), de nuevo Bradley Cooper (ahora por su breve aparición en Licorice Pizza) y Jared Leto (La casa Gucci) como candidatos a ganar una nominación.

Las categorías de guion tienen desde hace tiempo amplios favoritos. El poder del perro (guion original) y Belfast o Licorice Pizza, con chances equivalentes, en el caso de guion adaptado. Duna saca por ahora ventajas en los rubros técnicos/artísticos más importantes (fotografía, edición, efectos visuales), mientras El callejón de las almas perdidas suena como el candidato más fuerte en dirección de arte. El Oscar al mejor vestuario tiene hoy una nominada segura (y gran aspirante al premio) en Cruella.

Los expertos aseguran hoy que el Oscar a la mejor banda sonora estará entre El poder del perro y Duna, y que en el caso de la canción original el tema de la última película de 007 “No time to die”, cantada por Billie Eilish, aventaja a “Dos oruguitas” (Encanto), con la voz de Sebastián Yatra. Justamente Encanto tendrá con toda seguridad una nominación como mejor película animada junto a Luca y La familia Mitchell vs. las máquinas.

Will Smith hoy es el gran favorito para llevarse el Oscar al mejor actor por Rey Richard: una familia ganadora

Faltan dos meses para el Oscar y mucho menos para el anuncio de las nominaciones. En menos de dos semanas, el martes 8 de febrero, serán revelados los candidatos al premio. Para cuando se conozcan esos nombres también debería haber alguna certeza acerca de qué características tendrá la ceremonia de este año y quién será el conductor, aunque todo apunta a que haya más de una figura ocupando ese lugar. Al recuperar ese lugar de presentador después de cuatro años de ausencia, la Academia de Hollywood y quienes están a cargo de la transmisión televisiva saben que algún tipo de presencialidad es decisiva para asegurar un piso de audiencia razonable. Nadie quiere volver al subsuelo de las mediciones de rating alcanzadas el año pasado y mucho menos repetir una ceremonia tan decepcionante como la de 2021 .

Son demasiados desafíos para un tiempo muy escaso. Contrarreloj, la Academia debe resolver aspectos esenciales de la ceremonia para no dar un nuevo paso en falso. La incertidumbre en este campo es una complicación, pero a la vez funciona como estímulo en la otra faceta clave de la ceremonia. Todo indica que esta vez la intriga y el suspenso seguirán hasta el final en la carrera por consagrar a la mejor película del año.