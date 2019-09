El hijo de Guillermo Francella recogió miles de elogios en las redes Crédito: Instagram

Nicolás Francella es el galán de Natalie Pérez en la nueva tira de Telefe, Pequeña Victoria. Su personaje, Ariel, apareció por primera vez en la ficción anoche y despertó muchos comentarios en las redes sociales. Tanto fue así, que el actor se convirtió en trending topic en Twitter, con miles de comentarios y halagos sobre su belleza.

Esta nueva historia de amor generó mucha expectativa en la ficción. En principio, no es la primera vez que Pérez y el hijo de Francella actúan juntos, porque en Las Estrellas, su química ya traspasaba la pantalla. Sin embargo, el romance no prosperó en la tira y muchos fans de la pareja se quedaron con las ganas de que el amor triunfe. "Lo que no pasó antes entre Nico y Natalie ahora sí lo vamos a ver en Pequeña Victoria", comentan algunos usuarios en Twitter al respecto.

En la ficción ayer se pudo conocer un poco más del personaje que interpreta el joven galán: Ariel es un padre separado que siempre está acompañado de su hijo. Bárbara (Pérez) no puede resistir la ternura que le genera ver sus actos paternales, y aunque trata de negarse a sí misma que hubo un flechazo a primera vista, Selva (Inés Estévez) se da cuenta de que volvió cambiada después de nadar un rato.

Los fans de la pareja estallaron en las redes, sobre todo después de una escena en particular: el primer plano al hijo de Francella cuando observa con cara de enamorado a su coprotagonista. El momento incluso ya tiene su propio gif en Twitter:

Después vino la ola de piropos para el actor: "Nico Francella sonríe y yo me vuelvo loca", dice una usuaria. "Ver a Nico como papá de un nene, ya me estoy muriendo", expresa otra. "¡Ay! ¿Por qué no hay hermosos como Nico Francella dando vueltas por donde vivo?", comenta otra fan. Así, una catarata de elogios inundaron Twitter durante la madrugada, posicionando al actor como tendencia en esa red social, unas horas después de su primera aparición en la novela.

Por su parte, el actor se muestra muy enamorado de su novia, Candela Yanigro, con quien suele vérselo cada vez que asiste a algún evento. Está en pareja hace dos años y medio con la joven de 25 años, que según se supo, es licenciada en publicidad.

Los posteos del actor suelen acumular miles de likes. Tiene casi 200 mil seguidores, y la cifra va en aumento. Estas son las últimas publicaciones que obtuvieron una lluvia de corazones en su Instagram: