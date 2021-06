Nicolás Scarpino y sus ganas de ser papá: “Estamos viendo la forma”

Este mediodía, Nicolás Scarpino pasó por la mesa de Es por ahí, el ciclo de América que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño, junto a su pareja, Sergio Paglini. Felices y muy enamorados, los actores recordaron cómo comenzó su historia de amor y confesaron sus ganas de agrandar la familia.

Aunque se define como una persona muy tímida, Scarpino confesó que fue él quien tomó la iniciativa en la relación. “Fui yo quien lo encaré. Fui al teatro a ver una obra con Ana Acosta y no vi otra cosa más que a él. De hecho, Anita se enojó conmigo porque me cegué y ni vi la obra. Lo vi y me enamoré. Cuando salió de camarines lo fui a saludar y le pegué un abrazo”, recordó entre risas mientras Paglini confesaba que en su momento no entendía semejante euforia: “Yo lo conocía de la tele y dije: ‘que buena onda que le gustó lo que hice’”, comentó un tanto ingenuo.

Tras asegurar que todo el elenco les hizo “el aguante” organizando una cena esa misma noche, la pareja advirtió que fue recién al mes que comenzaron a salir. “Esa noche fuimos a cenar con todo el grupo y nos dejaron el espacio para que podamos estar juntos. Fue hermosa esa charla. En octubre van a hacer 12 años”, comentaron los tortolitos que en 2015 pasaron por el Registro Civil para sellar su amor.

Nicolás Scarpino, libreta en mano, junto a su flamante marido, en 2015 Archivo

En cuanto a cómo hacen para mantener viva la llama de la pasión, Scarpino confesó: “Lo que es pasional va mutando, se modifica. Lo que nosotros tenemos de base es ese amor de saber que encontramos al compañero de nuestras vidas. Todo es perfecto hasta en la imperfección porque, obvio que nos pasan cosas, lloramos, discutimos”.

“¿Sueñan con agrandar la familia?”, quiso saber Guillermo Andino. Casi sin dudarlo, la pareja expresó su deseo: “Tenemos ganas, estamos viendo la forma pero ya es algo que está instalado en nosotros, se volvió una charla cotidiana”, indicaron casi a dúo.

Si bien aseguran que la familia siempre los acompañó en cada paso, Scarpino se emocionó al recordar lo difícil que fue para él hablar con su padre de su sexualidad. “Nico tenía que resolver algo importante para él, que era hablar con su papá. Nosotros vivíamos juntos pero nadie preguntaba nada”, admitió Paglini mientras su pareja asentía: “Lo que más me pesaba era eso y cuando se lo dije fluyó hermosamente. Ya estaba dicho sin decírselo”, reflexionó.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project