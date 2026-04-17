Un estudio determinó que más de la mitad de los argentinos se enamoran en su trabajo

La oficina, la fábrica y los entornos virtuales dejaron de ser espacios destinados exclusivamente a la productividad para transformarse en escenarios de vínculos afectivos. Según el informe “Match en el Trabajo”, elaborado por la plataforma Bumeran tras analizar 5006 casos en diversos países de la región, el 57% de las personas empleadas en la Argentina admitió que se enamoró de un compañero, una cifra que refleja un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto de los niveles observados en 2025.

Este fenómeno, que afecta a una mayoría significativa de la fuerza laboral, no se limita al romance ocasional, sino que el estudio destaca que el 17% de los consultados llegó a conformar una familia a partir de un vínculo iniciado en la compañía, mientras que el 9% contrajo matrimonio. La psicología laboral explica esta tendencia a través del denominado “efecto de proximidad”, donde la convivencia diaria, el hecho de compartir jornadas de trabajo extensas y la superación de desafíos profesionales generan un terreno fértil para la conexión emocional.

La convivencia diaria en el trabajo genera que muchas personas formen vínculos cercanos con algunos compañeros Freepik

Al respecto, el estudio de Bumeran refuerza que el 32% de los encuestados mantuvo una relación formal, mientras que un 27% tuvo citas ocasionales. Este comportamiento, lejos de ser una anomalía, es una consecuencia directa del tiempo invertido en las organizaciones. Y es importante resaltar que los trabajadores pasan un promedio de siete a ocho horas diarias en contacto con sus pares, lo que reduce las oportunidades de socialización externa y concentra las interacciones significativas en el entorno laboral.

No obstante, la dinámica entre el romance y el desempeño es ambivalente, donde el 54% de los participantes percibe que la relación influyó positivamente en su rendimiento, al generar mayor motivación, un mejor clima y una reducción del estrés a través del acompañamiento emocional. Sin embargo, existe una contracara: el 46% restante advirtió que estos vínculos derivan en distracciones, conflictos de intereses o una exposición pública que afecta la reputación profesional dentro del equipo. La complejidad aumenta cuando se considera la jerarquía, ya que las relaciones entre jefes y subordinados pueden comprometer la equidad y el consentimiento, factores regulados por la Ley de Contrato de Trabajo, que, aunque no prohíbe los romances, exige garantizar el trato no discriminatorio.

Muchas veces los trabajadores no saben cómo lidiar con el acoso laboral y optan por renunciar Shutterstock

El vacío institucional es una de las principales problemáticas del sector, ya que de acuerdo con el relevamiento de Bumeran, el 66% de las empresas argentinas no cuenta con políticas claras sobre el manejo de parejas entre empleados. Solo un pequeño segmento, cercano al 16%, prohíbe explícitamente estas relaciones, mientras que un 7% implementa protocolos específicos.

Este panorama genera incertidumbre, especialmente frente a situaciones de acoso o abuso que afectan al 25% de los trabajadores, quienes frecuentemente optan por cambiar de empleo antes que denunciar debido a la falta de canales institucionales eficaces. La recomendación de los especialistas apunta a la madurez corporativa. Johnny C. Taylor, Jr., CEO de Society for Human Resource Management (SHRM), enfatizó recientemente que los romances laborales requieren políticas de transparencia y capacitaciones adecuadas.

Para las empresas es importante que sus empleados confirmen si están en una relación, ya que se debe seguir un protocolo Stevica Mrdja - 279280973

En la misma línea, la consultora Charlotte Armitage advierte que el “enamoramiento laboral” suele ser una respuesta a la cercanía constante y que, al salir del contexto de la oficina, los vínculos pueden enfrentar dificultades imprevistas. Por ello, la tendencia actual sugiere que, ante la inevitabilidad de estos sentimientos, la mejor herramienta de gestión empresarial es establecer límites claros que preserven la profesionalidad sin restringir la libertad individual ni la intimidad de los trabajadores.