Nicole Neumann acusada de recibir gente en su casa durante la cuarentena

Nicole Neumann negó haber recibido una multa por romper la cuarentena

9 de junio de 2020 • 14:15

"Una famosa del espectáculo estaría recibiendo gente en su casa . Recibió a una masajista y a una manicura", con este enigmático comenzó Ángel de Brito esta mañana su programa. Tras la intriga de las panelistas de LAM, el conductor dio más detalles: "Está separada y en conflicto permanente con su ex. Ella vive en un country. La seguridad empezó a hacer las denuncias y las multas de las patentes de los autos que ingresaron al barrio le llegaron a su exmarido".

Minutos después, y sin demasiadas vueltas, el periodista reveló la identidad de la denunciada: "La famosa en cuestión es Nicole Neumann" . Y enseguida, presentó una nota que le hicieron a la modelo a la salida de su programa, donde explicó la situación. "No pasa nada. Nadie más obsesivo que yo con el tema. Ojalá, no me hago masajes hace 100 años", lanzó con cierta ironía sobre las especulaciones.

Mientras confirmó que la manicura fue al country, la panelista de Nosotros a la mañana explicó las razones de su visita . "Entró, pero no para hacerme las manos sino porque ahora vende alimentos entonces yo la ayudo y le encargo cosas. Me deja la comida en la puerta de casa, ¿será eso?". Y enseguida aclaró que la empleada cuenta con los permisos necesarios para circular. "Le preguntaron si tenía el permiso nuevo y lo tiene por el tema de los alimentos. Hasta donde yo sé no dejan entrar masajistas, por eso no me pude hacer más masajes tampoco, solía hacerme pero ya no puedo".

En cuanto a las multas que habría recibido su exmarido, Fabián Cubero, Neumann advirtió: "Ni idea, a mí no me llegó ninguna multa. Las expensas las pago yo. Tuve un aumento porque se rompió un caño de agua en mi lote, pero no por ninguna multa. Eso lo veo yo, lo pago yo y las multas supuestamente te vienen en las expensas", concluyó la rubia que antes había calificado como "delirios de él" la información que se leyó en el ciclo de eltrece .