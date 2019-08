Nicole Neumann: "Nadie me informa dónde viven mis hijas"

Nicole Neumann y la cámara oculta contra Fabián Cubero: Nadie me informa dónde viven mis hijas Crédito: Instagram

20 de agosto de 2019 • 10:10

Nicole Neumann grabó este fin de semana una cámara oculta en la que se la ve yendo a la puerta de un edificio por donde debía retirar a sus hijas de acuerdo a lo que Fabián Cubero le había pedido. "¿En qué piso vive Cubero? Me dijo que las retire por acá, pero no sé el piso", dice la rubia a una persona de seguridad que luego se niega a darle esa información sin saber que lo estaban grabando.

La cámara oculta de Nicole Neumann - Crédito: @liopecoraro 00:49

"Acá no hay nadie, nadie me dice dónde viven mis hijas", se escucha a la modelo evidentemente enojada por la situación. El video fue difundido ayer en Twitter por el panelista Lío Pecoraro, quien explicó desde esa red social: "La angustia y desesperación de Nicole Neumann. Se fue llorando hoy del programa de eltrece. El motivo: una de sus hijas le escribe que estaban solas en el auto hacía un buen rato. Habían acordado con su ex que pasaría a retirarlas por el entrenamiento, pero hubo desencuentro. En la búsqueda de las nenas se dirige a retirarlas por el domicilio del padre, pero la seguridad le dice que no se encuentra el señor Cubero y tampoco le indica en qué piso vive. No es la primera vez, cuentan".

Las peleas entre Cubero y Neumann datan desde su separación y el centro de las discusiones son siempre sus hijas. Ella lo acusó en algún momento de no pagar la manutención y diariamente lo hace por la alta exposición a la que las somete el futbolista y su novia, Micaela Viciconte. Él hace unos meses la había acusado de no informarle cuándo volvería de vacaciones con las chicas y suele reclamarle que es muy obsesiva con las fotos que sube a las redes con ellas y su novia.

Esta vez, Neumann señaló que ella no sabe en qué departamento vive su ex pareja, y por ende en qué lugar se quedan sus hijas cuando no están con ella.