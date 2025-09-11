Pampita cumplió un sueño gracias a Martín Pepa: danza con ballenas y lágrimas de emoción en un destino idílico

“Soñar no cuesta nada”, dice el dicho. Y es que los sueños están para cumplirse. Algunos son más difíciles que otros, pero la esperanza de hacerlos realidad es, muchas veces, el motor que impulsa a seguir adelante y no darse por vencido. Quien acaba de convertir una fantasía en experiencia es Carolina ‘Pampita’ Ardohain. ¿Qué hizo? Nadó con ballenas en el océano y quien la ayudó a concretarlo fue su novio, el polista Martín Pepa.

El miércoles 10 de septiembre, la conductora de Los 8 escalones (eltrece) compartió con sus ocho millones de seguidores un video que conmovió a más de uno. Allí se la pudo ver con un traje de neopreno y una máscara para practicar snorkel en el océano rodeada de ballenas que nadaban a su alrededor. Las vio de cerca y su expresión de admiración, alegría y emoción quedó en evidencia, aun con la cara semicubierta.

Pampita bailó con ballenas (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, oh princesa. En tu cuarto frío mira las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza", expresó. Sus palabras pertenecen a un fragmento de Nessun dorma, el aria de Giacomo Puccini, unas de esas canciones que erizan la piel. “¡Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con ballenas!“, comentó la modelo en la publicación, la cual estuvo musicalizada con la canción en cuestión, interpretada por Andrea Bocelli.

La publicación encantó a sus seguidores. Curiosamente, una de las primeras en darle “Me gusta” y comentar fue Nicole Neumann, con quien protagonizó un reconocido enfrentamiento. “¡Wow espectacular!“, escribió la modelo con un emoji de manos levantadas y una carita enamorada. ”Divino que experiencia única", agregó Teresa Calandra, mientras que su amiga Bárbara Franco agregó: “Wow mágico”.

Pampita compartió con sus seguidores su emoción al cumplir su sueño de bailar con ballenas (Foto: Instagram @pampitaoficial)

A su vez, sus fans no pudieron evitar conmoverse con las imágenes. “¿Soy la única que está llorando? Ay Caro, sentí que había un mensaje para vos.”; “¡Qué experiencia espectacular!”; “Me emocioné muchísimo, sueño cumplido”; “Increíble” y ”Me emocioné hasta las lágrimas que maravilloso, qué admiración", comentaron.

Este jueves, en tanto, Ardohain reveló el misterio del exclusivo y paradisíaco destino en el que se encuentra de vacaciones con Pepa. Está en la isla Tahiti en la Polinesia Francesa. En su feed de Instagram publicó varias imágenes. Posó con un traje de baño de dos piezas color fucsia con una corona y un collar hecho de flores y hojas y un agua de coco en la mano. También se lució con un elegante vestido marrón chocolate, uno de los colores de la temporada, y caminó en tacos altos por la arena. Recorrieron el mar, disfrutaron de la playa y admiraron una soñada puesta de sol.

Pampita mostró fotos de sus vacaciones con Martín Pepa (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pampita y Martín Pepa viajaron a la isla Tahiti en la Polinesia Francesca (Foto: Instagram @pampitaoficial)

A mediados de agosto, Ardohain confirmó que decidió darle una segunda oportunidad a su historia con Martín Pepa. “El amor hizo que volviéramos. Nos extrañábamos mucho, teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Y empezando de cero, con mucha ilusión”, sostuvo en diálogo con LAM (América TV) al remarcar que estaba decidida a dar vuelta la página tras la crisis que atravesaron.

Pampita publicó fotos de sus románticas vacaciones con Martín Pepa (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pampita y Martín Pepa decidieron darle una segunda oportunidad a su relación (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Se dicen muchas cosas siempre, pero la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas y obviamente nos estaba costando imaginarnos un futuro juntos, con los viajes, con las carreras de los dos y que ambos disfrutamos. También países distintos y tener que criar a los chicos en países distintos. Pero bueno, creo que la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante porque había algo profundo, algo en serio que no nos queríamos perder la oportunidad de intentarlo”, reflexionó la modelo. Tras la vuelta, la pareja disfruta de su relación y ya hicieron apariciones públicas donde demostraron lo enamorados y felices que están.