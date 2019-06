El ida y vuelta de Nicole Neumann y Fabián Cubero, con tiburones de por medio

Una foto de archivo, cuando las cosas entre la modelo y el futbolista estaban lejos de la batalla mediática que hoy libran

Las chicanas y las idas y vueltas entre Nicole Neumann y su ex, Fabián Cubero , parecen no tener fin. A pesar de que hace más de dos años que la relación se terminó, la modelo y el futbolista aún siguen pasándose factura a través de las redes sociales.

En esta oportunidad, lo que llamó la atención fue la conexión entre dos posteos en Instagram. Primero fue el futbolista el que subió una foto -desde sus vacaciones en el Caribe con su novia, Mica Vicionte-, en la que se lo puede ver rodeado de tiburones. Al poco tiempo, Neumann compartió en sus historias una imagen en donde se aprecia el dibujo de unos escualos junto a la frase: "Quiero a los tiburones en el océano, no en una sopa".

La publicación de Nicole Neumann en Instagram Fuente: Archivo

Consultada por Intrusos, la modelo aseguró que todo fue una gran casualidad. "Siempre publico cosas del veganismo y esto tiene que ver con una sopa. Soy vegetariana hace 25 años y nada más", respondió, un tanto enojada. "Relacionan todo. ¿Ustedes se creen que yo sigo en qué anda esta gente? ¿Adónde van? ¿Con quién están? No tenía ni idea. Te lo juro por mi vida, por mis hijas, que no", siguió.

La modelo también se refirió al bozal legal que le habría impuesto su ex, para que evite mostrar públicamente a sus tres hijas en común. "Yo no tengo bozal legal. Y no digas la otra parte, hablá de Fabián porque somos el papá y la mamá los que decidimos sobre nuestras hijas. Y ya dije, ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos" finalizó.