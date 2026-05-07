Nicole Neumann recordó el hit que lanzó en su adolescencia y reveló un dato inédito

Una gran mayoría de los famosos argentinos poseen múltiples facetas: son conductores, modelos, actores o deportistas. Algunos mantienen la carrera que eligieron desde el primer día, mientras que otros buscan nuevos horizontes en rubros distintos. Sin embargo, el dato más curioso reside en su incursión en el canto, una disciplina difícil en la que muchos decidieron probar suerte; y Nicole Neumann es una de ellas.

El dato más curioso reside en su incursión en el canto, una disciplina difícil en la que muchos decidieron probar suerte; y Nicole Neumann es una de ellas

Cuando tenía apenas 14 años, Nicole Neumann era una de las modelos más solicitadas, por lo que, por algún motivo, vieron en ella un potencial para el canto. Respaldados por Sony, Neumann y su equipo lanzaron en 1994 Primer amor, un álbum compuesto por canciones genéricas y efímeras. Entre el repertorio se encontraba “Déjame soñar”, canción que se convertiría en un hit un año después al ser la cortina musical de Amigovios, la telenovela infantil de 1995.

Helena sorprendió a su tía al interpretar en vivo "Déjame soñar" (Foto: Captura Instagram/@nikitaneumannofficial)

A 31 años de aquel éxito, Helena, la hija mayor de Geraldine Neumann, sorprendió a su tía en su ciclo del streaming Solo con Niki, al interpretarla. La escena funcionó como un disparador de emociones para la conductora, quien no tardó en sentir una profunda conmoción. “Es un tema tan icónico tuyo”, le dijo Helena a su tía. Al escucharla, Nicole respondió con honestidad: “Tocado y cantado por ellos, hasta parece un temón, ¿entendés? Y lo escribí yo con trece años".

La dinámica en el estudio sumó un tono festivo cuando Gege, entre risas, propuso un futuro distinto para el clásico: “Y después la mandamos a remixar y olvidate, en el boliche lo damos todo”. La idea de una versión bailable despertó entusiasmo. Sin embargo, Nicole mostró cautela ante la consulta sobre si se animaría a interpretar el tema de nuevo. “Arruino la versión, pero otro día, con preparación, puede ser, un día me puedo sumar, quizás”, se sinceró.

El clima en el estudio alcanzó su punto máximo de sentimientos encontrados cuando Nicole recibió una sorpresa inesperada: un CD original de su adolescencia. El objeto, un tesoro de época, resguardaba las melodías que grabó en su juventud. Entre lágrimas de alegría, Nicole recordó sus inicios: “Yo estaba fascinada. Primero arranqué con un miedo de locos y después moría por ir... Imaginate el flash para una chica de trece años ir al estudio, ¿entendés? Grabar los coros, encima eran letras mías”.

Nicole Neumann fue agasajada con el álbum que lanzó cuando tenía 14 años (Foto: Captura Instagram/@nikitaneumannoficial)

La charla también rescató datos inéditos sobre la estética del álbum, cuya fotografía estuvo a cargo de Gaby Herbstein. Neumann relató cómo el pánico inicial se transformó en pura pasión, un cambio que marcó su identidad profesional para siempre. Además, reivindicó su autoría en casi todo el material: “De las trece canciones, estoy casi segura de que las escribí todas yo, salvo un cover de OBK, ‘El príncipe de mis sueños’, se llamaba, que lo hicimos como ‘La princesa de mis sueños’”.

Helena Otamendi tiene 19 años, se dedica al modelaje y al canto (Foto: Instagram/@heleotamendi)

La presencia de Helena en el estudio no fue casualidad. La joven de 19 años, hija de Geraldine y sobrina de Nicole, ya recorre su propio camino en el mundo artístico. A diferencia de su tía, quien exploró la música en su adolescencia, la sobrina de la modelo combina hoy las pasarelas y los flashes con una fuerte formación musical. Con un estilo propio y una voz que sorprende en las redes sociales, la joven demuestra que el talento corre por las venas de la familia.