Alejandro Gravier habló del ataque que sufrió su hijo Tiziano: “Como familia queremos que esto no pase más”

Luego del terrible golpe que recibió su hijo Tiziano en Rosario a la salida de un boliche y que terminó con el joven deportista operado por una fractura en la mandíbula, Alejandro Gravier habló con Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Siempre sereno y reflexivo, el empresario y marido de la supermodelo Valeria Mazza repasó cómo vivieron el momento, calificó de “artera y traicionera” a la agresión y llamó a reflexionar como sociedad sobre la violencia que se vive en la calle.

Alejandro contó que ese fin de semana estaban de festejo en Rosario por el cumpleaños de la mamá de Valeria, y que luego del evento los chicos salieron y ellos se fueron a dormir. “Estábamos durmiendo cuando nos llamaron por teléfono. Fue el llamado de las cinco de la mañana que no querés recibir como padre cuando tenés hijos adolescentes”, reconoció.

Luego, contó que fue un shock, que de inmediato los fueron a buscar a un bar y que en ese momento Tiziano les dijo que creía que tenía rota la mandíbula y que lo llevaran a un centro médico. En el Sanatorio Británico confirmaron a través de una radiografía y una tomografía que tenía una fractura de mandíbula con un pequeño desplazamiento.

Tras asegurar que lo que vivió esa noche no es algo que quiera recordar, Gravier explicó que lo que habría que comenzar a pensar a partir de lo que le sucedió a su hijo es más profundo que “la violencia”.

“La violencia no es sólo física, es también verbal. Vivimos en una sociedad en donde todos estamos agrediéndonos permanentemente. Pareciera como que no nos podemos sentar a una mesa dos personas que pensamos distinto”, analizó, y puso al fútbol como ejemplo: “La verdad es que no puede ser que no podamos convivir en un entretenimiento personas que pensamos distinto dentro de lo que es una sociedad”.

Tiziano Gravier fue agredido a la salida de un boliche en Rosario

Cuando Florencia de la V le preguntó si escuchó las declaraciones del abogado de los agresores, dos chicos de 26 y 27 años, el empresario dijo que sí pero que prefiere que los abogados hablen entre ellos y no entrar en ese tema. Sin embargo, luego aclaró: “En este caso en particular estamos hablando sobre un video, una acción en un video que estamos viendo todos. No hay mucho para opinar, me parece a mí”.

“Nosotros buscamos lo que cualquier familia busca: estar unidos y que este tipo de cosas no pasen, porque lo que me decían es que pasa bastante seguido y en realidad acá fue nuestro hijo pero podría haber sido el hijo de cualquiera”, expresó, y agregó que podría haber pasado en cualquier lugar del país. “Lo que tenemos que lograr como sociedad es que estas cosas no pasen”.

“¿Quieren que estén presos? ¿Qué quieren que le pase a estas personas?”, continuó indagando la conductora. “No”, aseveró contundente Gravier. “ Nosotros no queremos nada, la justicia es la que actúa”, sentenció, y continuó su análisis mencionando tres alternativas que pueden suceder ante el mismo hecho: no hacer nada, actuar como un loco o ir a la justicia.

Tiziano Gravier fue agredido el sábado en Rosario y ayer miércoles fue operado con éxito en el Hospital Austral de Pilar Tadeo Jones - HOLA

“Vivimos en una sociedad. Uno tiene que hacer la denuncia y la Justicia tiene que actuar. Y después hay que esperar y confiar en la justicia a ver cómo actúa”, completó.

Sobre lo que les contó Tiziano luego del episodio, el empresario remarcó que lo que se ve es que le dicen “Tincho” y luego le pegan. “Es una agresión desmesurada, traicionera y artera a las claras. Creo que todos lo hemos visto y hasta hoy sabemos todos lo mismo”, expresó, y confesó que Tiziano incluso sabe lo mismo y que no entiende el por qué de la golpiza.

Además, explicó que Benicio tampoco vio nada porque iba adelante y resaltó que sus hijos “a una agresión no contestaron con otra agresión”. En relación al móvil policial que estaba apostado en el lugar, el empresario resaltó que lo que queda demostrado es la “impunidad” con la que se manejaron.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier con dos de sus hijos

Por último, Gravier agregó que ninguno de sus hijos había vivido una experiencia de este tipo, que nunca había escuchado la expresión “Tincho” de forma despectiva y que nunca sufrieron una lesión producto de una riña. “No es la educación que le damos”, aclaró.