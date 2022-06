En fotos: de la elegancia de Mirta Legrand y Marcela Tinayre a Juana Viale desfilando de novia

Mirtha Legrand volvió a escena: la diva de los almuerzos fue una de las invitadas especiales al desfile de Gino Bogani, que se llevó a cabo en el Museo Malba por motivo de la Semana de la Alta Costura. Como era de esperarse, el buen gusto y el glamour acompañaron a la conductora. Pero ella no fue la única: también dijeron presente su hija, Marcela Tinayre, y su nieta, Juana Viale, quien además fue una de las grandes figuras de la pasarela.

Con un abrigo dorado con plumas en el cuello, guantes blancos y lentes que combinaban con su atuendo, Mirtha mostró que goza de buena salud tras haberse contagiado de Covid, y que ya está lista para realizar salidas nocturnas. Cerca de ella, en la primera fila, estaban también el empresario Eduardo Costantini, su hija y algunas amigas íntimas, quienes disfrutaron de los más finos atuendos creados por Bogani.

Mirtha Legrand, con un outfit en dorado y plumas Gerardo Viercovich - LA NACION

“Después del Covid es la primera salida. Estoy muy bien”, dijo Mirtha Legrand a LAM y sumó: “La pasé muy bien. Estoy emocionada con lo de Juana, una sorpresa impresionante, increíble. Ella me dijo que no venía y Gino es cómplice”.

Teté Coustarot fue convocada por Gino para mostrar sus modelos Gerardo Viercovich - LA NACION

Además de la familia Legrand fueron parte del evento Teté Coustarot, Andrea Frigerio, Florencia de la V y Mariana Arias, entre otras celebridades locales.

Noche de chicas: del escotado vestido de Flor de la V al total black de Mariana Arias Gerardo Viercovich - LA NACION

Andrea Frigerio y un modelo muy particular Gerardo Viercovich - LA NACION

Más allá de la emoción de volver a salir, Mirtha recibió una hermosa sorpresa: la presencia de su nieta y sucesora en la pasarela. No solo eso sino que Juana fue la encargada de cerrar el desfile vestida ¡de novia! con un espectacular modelo de Bogani que le sentaba a la perfección.

Mirtha Legrand aplaude emocionada al ver a su nieta Juana Viale vestida de novia Gerardo Viercovich - LA NACION

La sorpresa de la noche: Juana Viale, vestida de novia Gerardo Viercovich - LA NACION

Legrand contó ante las cámaras la charla que había tenido con su nieta, quien le había dicho que no iba a ir al desfile. “´Juana, no puede ser que no vayas´; ´Vos tenés que ir a lo de Gino´ y no me contestó. Apareció acá de novia, divino”, dijo la conductora.

Juana posa sonriente mientras destaca la elegante cola del vestido Gerardo Viercovich - LA NACION

La Chiqui no fue la única que abrió los ojos bien grandes cuando apareció Viale. Su madre, Marcela Tinayre, tampoco sabía de su pasada en la pasarela y se emocionó al ver a Juanita portando un fino atuendo de novia. Ante la pregunta de si deseaba que su hija se casara, Marcela respondió, tajante: “Fantasía de ustedes, por ahora”.

Juana, Marcela y Mirtha conversan luego de que la menor de las Legrand hiciera su gran aparición en la pasarela Gerardo Viercovich - LA NACION

Juana Viale, deslumbrante en la pasarela, se detiene a saludar a su madre y a su abuela Gerardo Viercovich - LA NACION

Juana Viale sonríe junto a su madre, su abuela y Gino Bogani Gerardo Viercovich - LA NACION

Recordemos que Juana Viale se encuentra en un muy buen momento, tras ganar el premio a mejor conductora en los Martín Fierro 2022 y con un excelente presente sentimental junto al arquitecto Agustín Goldenhorn. Juntos están construyendo una casa. Con el estilo bohemio que caracteriza a la conductora, el arquitecto dejó en claro que ambos apuestan por una casa rodeada de naturaleza.

En un breve paneo que hizo en diciembre de 2021, el novio de Juana mostró que la vivienda tiene tres pisos y una moderna arquitectura. En la actualidad, cuenta con el revestimiento de cemento, en el que se puede apreciar una gran entrada, una terraza con vista hacia el exterior, ventanales circulares y amplios espacios.

Son tiempos de cambios para Juana Viale, quien se muestra enamorada y feliz junto a su pareja desde hace más de dos años. Con su hija Ámbar de Benedectis en el exterior, ya que se instaló en París con el objetivo de estudiar artes visuales, la conductora convive la mayor parte de su tiempo con sus otros dos hijos, Silvestre y Alí Valenzuela. ¿Tendrá ganas esta vez de pasar por el altar?

El regreso de Mirtha a la tevé

Mirtha Legrand además habló de su posible regreso a la televisión y aseguró que no sabe nada todavía porque no habló con Nacho Viale. Igualmente, aprovechó para dejar en claro sus intenciones: “Tengo ganas de volver a la televisión, es más, ya debería haber vuelto”, afirmó.

Hasta el momento trascendieron rumores que Nacho Viale estaba en tratativas con Telefe para que la figura vuelva a la televisión. Sin embargo, lo desmintió y aún es una incógnita cómo será la tan ansiada vuelta. Lo cierto es que el productor está esperando una respuesta de la propuesta que le hicieron a eltrece y el vencimiento será el viernes de la semana que viene, según la declaración que dio a LA NACION.

“Al sexto mes (del año) debería haber vuelto, pero en eso estamos”, sentenció la “Chiqui”, quien sugirió que podría conducir el programa los sábados y su nieta los domingos, aunque todavía hay que esperar la confirmación.