"No sé cuándo voy a volver a caminar", dijo Marixa Balli tras su fuerte caída

La empresaria habló con LA NACION sobre su estado de salud

Milagros Amondaray 20 de octubre de 2019 • 11:24

El miércoles por la tarde, Marixa Balli sufrió un accidente mientras se encontraba trabajando en su local de ropa del Centro Comercial Avellaneda. La empresaria se resbaló en el depósito, cayó desde más de cinco metros de altura, y debió ser trasladada de urgencia al hospital más cercano.

Según informó el SAME a LA NACION, "la paciente Marisa Laura Caballi debió ser trasladada en las primeras horas de la tarde al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, tras caerse de cinco metros de altura en su local de la Avenida Avellaneda 3484 y sufrir politraumatismos varios".

Los estudios arrojaron que Balli sufrió "policontusiones y traumatismo de pelvis", por lo cual fue trasladada por su prepaga a una clínica privada de la que fue dada de alta a los pocos días.

"Caí de espaldas y se me quebró una parte del sacro. Reboté en el pie de una clienta que me vio venir y quiso amortiguar la caída. Eso hizo que mi pómulo no apoyara directo en el suelo: ahí sí que no sé qué hubiese pasado", le contó Marixa al programa de América, Involucrados.

El local de Marixa donde se produjo la caída Crédito: Gentileza Marixa Balli

Este domingo, Balli habló con LA NACION sobre su estado de salud, y sobre cuándo podrá volver a caminar. "Estoy en reposo, pero no puedo caminar por el dolor, no sé cuándo voy a caminar nuevamente, eso lo va a controlar mi médico y mi cuerpo", comunicó. Por otro lado, la creadora de la marca de indumentaria Xurama añadió que "el local estaba lleno" al momento de su caída, y que su pasión por trabajar incesantemente le jugó una mala pasada. "Disfruto todo, y eso hace que quiera estar en el negocio sin parar, lo hago por placer", subrayó.

En cuanto a su estado anímico, Marixa le contó a este medio que está "muy bien, siempre hacia adelante", dado que lo vivido "podía pasar" por su personalidad "súper activa". Asimismo, la empresaria aseguró que va a cuidarse mucho más, y que tiene experiencia en continuar con optimismo y fuerza.

Sus palabras aluden también al triste aniversario de un año del fallecimiento de su hermano, Luis Alberto Caballi, quien fue atropellado por una moto en el barrio de Villa Crespo. Si bien fue trasladado inmediatamente al Hospital Durand con politraumatismos, murió horas después. Desde entonces, Marixa reclama justicia en las redes continuamente para que el hecho no quede impune.