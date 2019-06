Luego de que se confirmara la presencia del actor en la ciudad santafesina, la campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres convocó a un acto este viernes por la tarde Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Germán de los Santos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2019 • 20:29

ROSARIO. Un grupo de mujeres se concentró en el centro de Rosario para repudiar a Juan Darthés , quien se habría instalado en la ciudad santafesina desde el sábado 15 de junio. El actor se encontraría en un country ubicado en las afueras de esta ciudad, tras retornar de Brasil, el país en el que estuvo viviendo por seis meses luego de que la actriz Thelma Fardin hiciera pública una denuncia por violación radicada en su contra en la justicia nicaragüense.

Bajo la consigna "Juan Darthes, ¡no sos bienvenido!", las integrantes de la campaña por la Emergencia Nacional en violencia contra las mujeres se manifestaron en Corrientes y Pellegrini, una esquina céntrica donde este colectivo repartió volantes y buscó concientizar sobre la necesidad que ese proyecto de ley sea tratado en el Congreso de la Nación y, a nivel provincial, en la Legislatura santafesina.

Las manifestantes repartieron panfletos en pleno centro de Rosario Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

"Entendemos que está bien que retorne a la Argentina, que vuelva y se presente frente a la justicia. Pero nosotras no tenemos ni los tiempos ni la lógica de la justicia, no pedimos pruebas ni juzgamos a las víctimas, nosotras las entendemos y las acompañamos, porque todas fuimos o podemos ser Thelma", aseguró a LA NACION Marina Boldrini, coordinadora de la campaña.

Darthés se habría instalado en un country de la localidad de Roldán, vecina a Rosario, donde vive un familiar suyo. El actor aterrizó en esta ciudad el sábado pasado proveniente de San Pablo, la ciudad brasileña donde eligió refugiarse tras la denuncia que hizo pública el 11 de diciembre pasado Fardin, quien relató en una conferencia de prensa junto al colectivo Actrices Argentinas que el actor la violó en una gira de Patito Feo, en 2009, en Nicaragua. Fardin había realizado la denuncia judicial en ese país unos días antes.

Las manifestantes repartieron panfletos en pleno centro de Rosario Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Más allá del repudio a Darthes el colectivo feminista que convocó a la marcha buscó expandir la consigna para que también se escuchen otros reclamos, como la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres, que particularmente en Santa Fe nunca pudo ser tratada y perdió por segunda vez estado parlamentario.

El grupo de mujeres que portaban carteles con la frase "Darthes no es bienvenido en Rosario" era pequeño y no logró que otros sectores feministas de Rosario se plieguen a la protesta. "Este repudio tiene dos aspectos, por un lado dejarle claro a cada violento que hay en Rosario, incluido a Darthés, que no vamos a permitir esta violencia y mucho menos nos vamos a quedar en silencio", afirmó Boldrini.

La coordinadora de esta organización sostuvo además que "es necesario recordarle a cada una de esas mujeres que tuvieron la valentía de hablar, que no están solas, que nunca más van a estar solas, y que juntas vamos a cambiar todo lo que hay que cambiar para que cada una de nosotras pueda tener una vida libre digna y sin miedo".