“No sos mi papá”: la desopilante discusión de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli por una lechuga

Guillermina Valdés compartió con sus seguidores un fragmento de la desopilante discusión que tuvo con Marcelo Tinelli antes de la cena. El curioso motivo de la discordia fue un bowl con lechuga: la empresaria y modelo no podía parar de comer durante el video y su pareja la retó por no concentrarse en la grabación.

Los jóvenes del clan familiar fueron quienes grabaron la situación, con divertidos filtros que deformaban las caras de los protagonistas. “Le gusta joder. Cómo le gusta, vos le decís algo que no y ella lo va a hacer”, reclamó el conductor de ShowMatch, mientras observaba a su pareja, sentada a su lado.

“Lo único que le dije es: ‘No comas lechuga, estamos grabando un video’. Y se mete la lechuga a la boca 70 veces”, insistió Tinelli, mientras la mamá de Lorenzo hacía caso omiso y seguía disfrutando de las hojas verdes.

La modelo redobló la apuesta y se defendió: “No sos mi papá. Que en paz descanse, pero si alguien me tiene que retar es mi papá me parece, ¿no?”. Desconcertado, el conductor cambió de tema y le consultó: “No comés más membrillo?”. Al tiempo que todos los que estaban en la mesa coincidieron en que habían dejado de incluir ciertos dulces en su dieta.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes compartieron un video de una desopilante discusión que tuvieron antes de cenar Instagram

Con un tono de resignación, Tinelli le hizo un pedido general a su familia: “Ya estamos, lo único que les voy a pedir es que los quesos me los dejen porque hay un dulce de membrillo ahí”. Después de apaciguar las ironías con un romántico beso, volvió a pedirle a Valdés: “¿Podés parar de comer lechuga?”.

El remate de la empresaria fue categórico: “Es rúcula”. Para ilustrar los desopilantes cruces que tienen como pareja, Valdés tituló la publicación: “Nosotros. Pico rúcula con la mano mientras comemos. No lechuga, que casi no aporta vitaminas”.

LA NACION