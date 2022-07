Maniático o visionario: ¿por qué Ronnie Arias no le saca las etiquetas a la ropa?

Ronnie Arias no es un personaje del mundo del espectáculo que pase desapercibido. Verborrágico y simpático, también suele llamar la atención por sus llamativos looks. Invitado a PH, podemos hablar, el periodista hizo su entrada al estudio con una enorme campera estilo puffer verde con lunares naranja y piel en la capucha. Pero lo que más sorprendió de la prenda no fue su brillo, sino que todavía llevaba la etiqueta colgada en su interior. ¿Por qué Ronnie Arias no le saca las etiquetas a la ropa?

El detalle casi pasa desapercibido. Cuando los invitados ingresaron al estudio, Andy Kusnetsoff no pudo evitar hacer alusión al abrigo del comunicador. De inmediato, Ronnie se sacó la campera y la tiró detrás del decorado. Superado el gag, volvió a buscarla y, luego de la primera pregunta, Andy lo encaró y le consultó por qué no le saca las etiquetas a la ropa.

“Porque es de canje”, intentó adivinar Pachu Peña. “Porque después va y la devuelve”, especuló Soledad Solaro. Ninguno adivino. Primero, el periodista explicó que esa campera tiene 15 años, y luego reveló el llamativo motivo: “Cuando me muera va a salir mucho más”. “Pero cuando te mueras, ¿a quién le va a importar la campera?”, lo cuestionó Andy. A lo que él, con convicción, aseguró: “Va a haber un puto fashionista que va a decir ´era de Ronnie Arias´”.

El dolor más grande

Además de protagonizar los momentos más divertidos de la noche, el conductor radial también emocionó a sus compañeros con su historia de vida. Luego de que Soledad Solaro contara que no se anima a ser madre, el periodista la alentó a hacerlo y contó que él tomó ese rol a los 58 años. A partir de esa arenga, abrió su corazón, compartió la temprana partida de su hermana Silvina y contó que se hizo cargo de su sobrino.

Noticia en desarrollo