9 de julio de 2020 • 13:48

Naya Rivera, la exestrella de Glee , está desaparecida y la buscan intensamente desde que su hijo , Josey , de 4 años , fue encontrado solo en un bote en el Lago Piru , Los Ángeles. El niño hizo escalofriantes declaraciones a la policía: " Mamá saltó al agua y no volvió a subir "

La principal hipótesis de la policía del condado de Ventura es que la actriz de 33 años se habría ahogado después de salir a pasear con su hijo en un bote que alquiló. Ambos estaban disfrutado de un día de camping y decidieron culminar la tarde navegando juntos, pero el final fue inesperado y tiene a toda la comunidad de actores en vilo, rezando por la aparición con vida de Rivera .

Según el periódico The Sun el niño le dijo a las autoridades que saltó con su madre del bote para nadar juntos, pero al salir del agua nunca más la vio : "Mamá nunca volvió a subir del agua". Esas fueron las únicas palabras del niño que trascendieron, y la policía aseguró que "no fue nada fácil entrevistar al niño de 4 años", que sólo quiere reencontrarse con su mamá.

El caso se conoció cuando un hombre, que también navegaba por el lugar, vio al pequeño sólo dentro de la embarcación y fue quien avisó a las fuerzas de seguridad de la situación. Más tarde se confirmó que se trataba de Josey, el único hijo de Rivera, fruto de su relación con su exesposo Ryan Dorsey, de quien se divorció en 2018.

El martes, la actriz había compartido una foto en su cuenta de Twitter, junto a su hijo, que tituló: "Solo nosotros dos", y en su autobiografía Sorry Not Sorry , describió al niño como "su mayor éxito en la vida". En septiembre último, también le había escrito un mensaje conmovedor para su cumpleaños: "Te amaré por siempre, me agradarás por siempre. Mientras viva, siempre serás mi bebé ".

El Capitán Eric Buschow aseguró que el chaleco salvavidas de la actriz fue encontrado en el bote, aunque su hijo llevaba el suyo. Hasta el momento se envió un equipo de rescate y un helicóptero con un dron para ayudar en la búsqueda, pero se suspendió ayer al caer la noche por falta de visibilidad. Actualmente continúan el operativo para encontrar a Rivera lo antes posible.