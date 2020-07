Naya Rivera estaba en un el Lago Piru junto a su hijo, de 4 años Crédito: Twitter Naya Rivera

9 de julio de 2020

LOS ÁNGELES (AP).- Las autoridades buscaban a la exestrella de Glee Naya Rivera, desaparecida en un lago del sur de California. La principal hipótesis es que se pudo haber ahogado después de nadar con su hijo, de 4 años.

La policía del condado de Ventura confirmó el miércoles por la noche que Rivera, de 33 años, era buscaba en las aguas del Lago Piru, que está unos 90 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles.

Rivera había alquilado un bote en el lago junto a su hijo, de 4 años, con quien salió a nadar ayer por la tarde. Luego encontraron solo al niño en el bote con su chaleco puesto y uno de adultos al lado, con los documentos de identificación de Rivera, señaló el comisario del condado de Ventura, Eric Buschow.

Según señaló el policía, el niño volvió al barco después de nadar junto a su madre, pero Rivera no. "Creemos que ella se metió en el agua y no hemos logrado localizarla. Esto puede ser un caso de ahogo", señaló, sobre la principal hipótesis de la desaparición. Además, aclaró que el menor se encuentra bien.

La policía del condado inició el miércoles por la tarde una búsqueda con botes y helicóptero, pero se suspendió al anochecer. Está previsto que se retome esta mañana.

El hijo de cuatro años de Rivera nació de su matrimonio con el actor Ryan Dorsey. La pareja completó su divorcio en junio de 2018 tras casi cuatro años casados.

El martes, la actriz había subido una foto a su cuenta de Twitter junto a su hijo: "Solo nosotros dos".

En su autobiografía Sorry Not Sorry, Rivera describió a su hijo como "mi mayor éxito, nunca haré nada mejor que él''.

Rivera interpretó a Santana, una animadora en la comedia musical Glee que se emitió en Fox entre 2009 y 2015.