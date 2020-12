La boda campestre de Noelia Marzol: cómo es el lugar que eligió para dar el sí

Cómo es el lugar en el que se casarán Noelia Marzol y Ramiro Arias Crédito: Instagram @ramiroarias13

Hace apenas un mes contó que estaba embarazada de diez semanas. Después reveló que espera un varón, y que posiblemente se llame como un recordado pintor renacentista. Ahora Noelia Marzol va por más y habla de su casamiento con el futbolista Ramiro Arias.

En Los ángeles de la mañana, en eltrece, contaron que la pareja piensa festejar con bombos y platillos y que van a tirar la casa por la ventana. Noelia no quiere perderse nada y planea resaltar su pancita con orgullo: pare entonces estará de seis meses. Habrá civil, iglesia y la fiesta será en un campo. Ya empezaron con los preparativos y la lista de invitados. Y mientras llega esa esperada fecha, la pareja se comprometió el pasado fin de semana, desde cuando ella luce muy contenta un hermoso anillo.

En diálogo con LA NACION, Noelia dio detalles de todo. "Estamos muy contentos con la boda y con el embarazo, y yo más que nada porque ya me estoy empezando a sentir bien. Los primeros meses fueron bastante molestos con el tema de los ascos y los vómitos y todo lo natural. Estoy contenta además porque sigo trabajando, haciendo lo que me gusta y me permiten hacerlo con mis tiempos. Voy a hacer Sex viví tu experiencia en Gorritti Art Center, en verano y con capacidad limitada, y además estoy grabando la segunda parte de Millenials para Netflix. Y hay una posibilidad de hacer Minuto para ganar con la conducción de Marley, para Telefe".

Sobre la boda, Noelia contó que será el 6 de febrero, en Iriarte, en el campo en el que nació su papá y en el que ella pasó muchos veranos cuando era chica. "Ramiro me había pedido matrimonio este año, antes de quedar embarazada. Y a las pocas semanas nos enteramos que estábamos esperando un bebé y pensamos en postergar el casamiento, también por un tema de pandemia porque no había turnos y demás. Ahora ya estamos más tranquilos, nos hicimos los estudios que teníamos que hacer y nos pusimos las pilas con el casamiento".

Emocionada, Noelia contó que "va a ser una boda campestre. Obviamente no va a haber una multitud de invitados porque no lo permite la situación. Recién estamos arrancando con los preparativos. Es todo muy express. Lo que sabemos es la fecha, aunque el civil seguramente lo hagamos antes, en la semana, por un tema de logística y para no correr ese día".

¿Cómo va a ser el vestido? "De todo lo que estoy pensando en hacer es lo que menos me estresa, justamente porque como voy a estar con la panza, siento que lo voy a terminar resolviendo a último momento. Estoy recontra relajada con todo. Disfrutándolo y sin estresarme".

¿Y la luna de miel? "Vamos a tenerla en algún momento ya con el bebito, porque voy a terminar de trabajar cerca de la fecha en la que voy a parir. Y muy gustosa porque siempre fue mi fantasía bailar embarazada, así que estoy muy feliz".

