La actriz se sintió satisfecha luego de hablar por teléfono con el presidente de APTRA Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2019 • 14:18

El papelón de la noche en los Martín Fierro tuvo a Nora Cárpena como principal afectada. Su marido, el actor Guillermo Bredeston, que murió el 28 de julio del año pasado, no fue incluido en los In Memorian, mientras Ricardo Montaner entonaba "Cuando un amigo se va". En dialogo telefónico con Involucrados (América), la viuda del actor lamentó el error y se refirió a las disculpas de Luis Ventura , presidente de APTRA, que alegó un error técnico y antes de que termine la transmisión volvió a emitir el In Memorian, ahora sí con la placa que recordaba a Bredeston.

Así relató Nora cómo vivió el disgusto: "No vi toda la ceremonia. Había ido al teatro a ver Casa de muñecas. Cuando llegué, prendí y empezaron los obituarios. Estaba esperando. Cuando terminó, me descompuse. No lo podía creer. "Cómo puede ser que entre toda esta gente no esté Guillermo', pensé. Fijate que es un tipo que ha hecho todo en televisión. Empezó de maquillador en Canal Siete. Fue el Señor Televisor. Un actor dramático y galán. Hizo comedia, escribió novelas. Obviamente, después de eso lo llamé a Luis Ventura y por eso hizo la aclaración".

Entonces, Cora de Barbieri, panelista del ciclo, le peguntó si le creía la explicación al presidente de APTRA. Cárpena no dudó: "Sí. Me sentí aliviada porque entendí que el error es humano. Estaba armado y compaginado. Confío que es cierto. Me dijeron que se trabó la maquina... Sino en veinte minutos no hubieran podido compaginar las placas". Pero además, después de señalar y quejarse porque hubieron otros olvidos en la sección que recuerda a quienes murieron el año pasado, contó que no sabe bien quién maneja puntualmente el In Memoriam. Y agregó: "Guillermo es una persona muy reconocida para la gente de la televisión. Si los jóvenes no lo conocen, que se informen".

Consultada por la reacción de Moria, que no fue a la entrega de los Martín Fierro y tuiteó indignada -con su sarcasmo habitual- por el olvido de Bredeston, Nora contó que habló con "La One". "Fue una de las primeras personas a las que llamé, antes de recibir las explicaciones de Ventura. En ese momento estaba destruída y Moria me tranquilizó. Siempre tiene la palabra justa", apuntó Cárpena. Y agregó: "Valoro que haya tuiteado inmediatamente. Le agradezco que haya roto lanzas por Guillermo. El la quería y respetaba. Moría está siempre conmigo".

Mientras que, invitado en el piso del programa, el miembro de APTRA Guillermo Blanc apuntó: "No tengo nada que ver con el olvido. Quiero pensar que fue un error humano muy lamentable". Así como Cacho Rubio, otro histórico de la entidad, que se disculpó: "Tenés toda la razón del mundo. No fue intencionalmente pero alguien falló. En una fiesta donde hay tantos detalles, no puede pasar una cosa así".

Y antes de despedirse Nora Cárpena recalcó: "Es una pena pero entiendo que la gente se puede equivocar. Imaginate que cuando lo llamé a Ventura le dije que me parecía una vergüenza... Pero si no hubiera estado armado o se lo hubieran olvidado no lo hubieran podido pasar. No soy tan necia. Me alcanzaron las disculpas. Eso no significa que no haya sufrido. Y gracias por este llamado porque el reconocimiento de los compañeros más jóvenes me hace bien".