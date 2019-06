El gran papelón de los Martín Fierro 2019: los olvidos del In Memoriam

Ricardo Montaner, el encargado de ponerle música al In memoriam Crédito: Telefe

10 de junio de 2019 • 01:44

Cuándo el reloj marcó la medianoche, la entrega de los Martín Fierro tuvo su momento más emotivo, el In Memoriam. Ricardo Montaner interpretó "Cuando un amigo se va", mientras en pantalla se proyectaban los rostros de actores, periodistas, productores, conductores, bailarines, directores, músicos y demás trabajadores de la industria audiovisual que murieron en el último año.

Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar la ceremonia, Luis Ventura , presidente de Aptra, subió al escenario para pedir disculpas por lo que se creyeron olvidos entre los nombres homenajeados, especialmente el de Guillermo Bredeston . "Cuando se cometen errores me parece que es bueno saber asumirlos. Hemos tenido algunos olvidos, que no fueron humanos sino que obedecen a una máquina que no respondió a las indicaciones. Errar es humano pero asumir el error es honesto", afirmó a modo de explicación, explicando que se habían percatado del error tras haber recibido el llamado de su viuda, Nora Cárpena .

Martín Fierro y los olvidos en el In Memoriam 2019 04:57

Video

"Por eso queremos decir que en lo que fue el recordatorio de la gente que se ha marchado y ha salido de gira, hemos perdido algunos nombres y algunos rostros que no queremos dejar en el olvido, que los queremos seguir distinguiendo", explicó el periodista.

"Para no ser injusto y para demostrar que la máquina fue cargada con esos nombres y rostros, porque también quedaron otros nombres en el tintero, vamos a pasarlo de vuelta y recordar a los que salieron y a los que faltaban. Pido disculpas en nombre de Aptra y del canal que transmite", cerró. En una decisión sin precedentes en la ceremonia, volvió a emitirse completo el homenaje, ahora sí con el nombre de Bredeston.