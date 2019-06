La diva hizo causa común con quien es panelista en su ciclo Incorrectas, Nora Cárpena Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2019 • 11:33

Uno de los errores que se cometieron anoche en la entrega de los Martín Fierro 2019 fue en el momento de recordar a los artistas fallecidos en el último tiempo, ya que algunos nombres no fueron incluidos. Si bien Luis Ventura, presidente de Aptra, pidió disculpas, Moria Casán hizo causa común con la viuda de uno de los famosos "olvidados".

Fue Nora Cárpena quien llamó a Ventura para decirle que no habían incluido a su marido, quien murió en julio del año pasado, Guillermo Bredeston . "Cuando se cometen errores me parece que es bueno saber asumirlos. Hemos tenido algunos olvidos, que no fueron humanos sino que obedecen a una máquina que no respondió a las indicaciones. Errar es humano pero asumir el error es honesto", afirmó el periodista ante el público, a modo de explicación.

Martín Fierro y los olvidos en el In Memoriam 2019 04:57

Video

No obstante, con su lengua karateca, Moria -quien tiene a Cárpena como panelista en su programa Incorrectas- escribió en su cuenta de Twitter: "Cuando los muertos homenajean a los muertos, a los vivos, a los vivos muertos, a los muertos vivos (...) es cuando una fiesta se transforma en un funeral. Y cuando en ese funeral se olvidan de un empresario de la talla del señor Guillermo Bredeston no siento ni vergüenza, solamente agradezco que no fui porque no me hubieran alcanzado los pañales para adultos, ni la bolsita para el vómito. ¡Te adoro Cárpena! Si no tenés ganas de venir a trabajar hoy por el desprecio que se ha hecho a tu familia, ¡te apoyo! ¡Todo mi amor para vos y los tuyos!".