Mirtha Legrand y Nora Cárpena: el reencuentro después de dos décadas enfrentadas: “Me tenía prohibida”

“Que veinte años no es nada”, cantaba Carlos Gardel en Volver. Ese tango tan célebre como melancólico podría haber musicalizado anoche la mesa de Mirtha Legrand: luego de dos décadas de enemistad, la conductora y Nora Cárpena se reencontraron en el programa de la Chiqui y dejaron atrás los viejos rencores.

Anoche, en La noche de Mirtha animaron la velada, además de la actriz de Brujas, al periodista Diego Sehinkman, al actor Luciano Cáceres, a la bailarina y coreógrafa Mora Godoy y al influencer, activista y actual conductor de Trato hecho Santi Maratea. Apenas terminó la presentación de los invitados, Legrand se volteó hacia la derecha, donde estaba sentada la actriz, y no dudó en recordar la vieja disputa entre ellas.

“¿Cuánto hace que no venías, mi pequeña?”, le preguntó luego de tomarla de la mano y regalarle una sonrisa. “20 años, más o menos”, respondió la actriz, y dio algunos detalles más del asunto. “Estaba enojada Mirtha conmigo. Yo hice una cosa que no le cayó bien y seguramente no la habré dicho bien. Me tenía prohibida”, agregó.

Las figuras recordaron entre risas que durante todo ese tiempo no tuvieron contacto, y que solo se saludaban -“muy secamente”, sostuvo Cárpena-, cuando coincidían en la casa de Carlos Rottemberg. “Quiero confesar que para mí es una alegría muy grande estar acá, Mirtha”, sumó la intérprete, y la Chiqui contó que ella trabajó con Homero Cárpena, su papá, y que tenía una muy buena relación con su mamá.

“Mirtha, yo ya cumplí 80 años así que quiero que las cosas sean en paz en mi vida”, acotó Cárpena, y lo que siguió fue un simpático ida y vuelta. “¿Vos cumpliste cuánto?”, se sorprendió Legrand. “80”, reafirmó Cárpena. “¿Vos 80? Nena, ¡estás espléndida!”, la elogió la conductora. “¡Mirá quién habla!”, devolvió el gesto la artista mientras señalaba a la diva.

Si bien el comienzo del conflicto no está del todo claro para el público, las mujeres se criticaron con dureza en varias oportunidades. En enero de este año, en una nota para LA NACION, a Cárpena le preguntaron si sus cálidas palabras hacia la conductora en la función aniversario por los 34 años de Brujas fueron una forma de saldar diferencias.

“Fue una pavada, algo sin importancia”, reaccionó Cárpena. “Hace años dije algo que a ella no le gustó y dejó de invitarme a su programa. Viste cómo es Mirtha. Así como me dan bronca algunas cosas de ella, como a todo el mundo, porque Mirtha es querida y odiada, siento por ella una profunda admiración y respeto. Además, me pasa algo especial con ella…”, aclaró, y recordó la relación familiar entre la diva y su familia.

“Mi mamá y Mirtha fueron muy compañeras. Mirtha ya era una estrella y mi mamá una actriz de reparto, pero se llevaban muy bien. Ella ha sido muy cariñosa, amorosa con mi mamá. Y mi padre trabajó muchísimo con Daniel Tinayre. Tengo mucha historia, en mi casa se los quisieron mucho a los dos, así que tengo un cariño transitivo. Es la gran estrella del espectáculo, está por sobre todos. Es figura de cine, teatro y televisión y en todos los medios descolló. Fue actriz y es comunicadora. Todo lo hizo bien, sobresalió, tiene algo, por eso la gente la quiere y le cree. Algunas cosas de ella me dan bronca y, como soy lengua larga, ella se enojó”, sumó.

En esa entrevista, a la actriz también le preguntaron por sus 80 años. “Se la ve impecable en la vida y en el escenario. ¿Cómo se cuida?”, quiso saber el cronista. “No hay un ningún secreto. No fumo ni bebo, como lo que me gusta, pero parece ser que es bastante sano. Quizás soy un poco aburrida. Ahora hace mucho que no hago nada, pero durante mucho tiempo hice gimnasia. Lo único que me lleva a mover el cuerpo es caminar con mis perros”, confesó Cárpena.