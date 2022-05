“Nos están haciendo mucho daño”: Noelia Ferriols defendió a su papá luego de su detención

Noelia Ferriols rompió el silencio. La hija mayor de Alberto Ferriols y Beatriz Salomón defendió a su padre, aseguró que todos sabían de su gusto por las armas y que nunca fue violento, desestimó la denuncia de Bettina, su hermana, apuntó contra sus tíos y se mostró indignada con la detención y todas las versiones que surgieron alrededor del caso: “Nos está haciendo mucho daño a todos”, dijo, contundente, en diálogo con Virginia Gallardo, panelista de Intrusos en el Espectáculo.

El jueves por la mañana, allanaron en simultáneo la casa y el consultorio de Alberto Ferriols. El exmarido de Beatriz Salomón había sido denunciado por Bettina, una de sus hijas, por violencia doméstica y amenaza de muerte. En medio del operativo, la policía encontró un arsenal de armas, municiones, cuchillos de caza, picanas y esposas, varias de ellas sin la debida autorización legal de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), por lo que el cirujano plástico resultó finalmente detenido.

Alberto Ferriols fue detenido por amenazas y tenencia de armas de fuego

Según explicó Nancy Duré, Noelia es muy apegada a su papá. Incluso eligió la misma profesión -estudia medicina y quiere ser cirujana-, y eso “era algo que enorgullecía también a Beatriz”, agregó la periodista.

“Todos sabían que papá tenía armas porque le gustaba coleccionarlas desde que estaba con mamá. Si mamá hubiera pensado que no era buen padre, no nos hubiese dejado a su cuidado”, fue lo primero que Noelia buscó aclararle a Gallardo en su intercambio de mensajes de WhatsApp. En ese sentido, la panelista agregó que así Noelia buscó despejar las dudas que surgieron sobre por qué ellas habían quedado al cuidado de su padre y no de sus tíos, hermanos de Beatriz, luego de la muerte de la vedette.

“En este momento estoy con papá, pero es indignante toda la situación. Nos está haciendo mucho daño a todos. Es todo muy injusto, pero ya todo se va a aclarar”, leyó Gallardo y explicó que Noelia la autorizó a contar todo lo que ella le confió durante la charla.

Gallardo le consultó sobre el estado de salud de Bettina, y la medicación que trascendió que tomaba y Noelia le ratificó que su hermana tiene deficiencia de vitamina D y anemia, y que está en tratamiento con fármacos. Este cuadro fue “causado por una medicación que solía tomar previamente”, explicó luego la joven. Marcela Tauro, el jueves, había contado que le informaron que Bettina se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

En relación al departamento que Salomón dejó a nombre de sus hijas, Noelia contó que Ferriols tenía llaves y que las solía visitar una vez por semana. “A veces más, a veces menos, pero iba todas las semanas”, aclaró Noelia, dando cuenta de la fluida relación de ellas con su papá.

Gallardo contó que luego le consultó sobre las situaciones de violencia que trascendieron, las amenazas y la declaración de Bettina, donde contó que Ferriols le llegó a poner un cuchillo en la boca, y que tras demorar unos minutos en contestar, Noelia escribió: “Las cosas no fueron así. Están distorsionadas. Igualmente, todo se va a aclarar en la justicia”. Luego, Noelia aclaró que su padre siempre se ocupó de ellas, de “su bienestar y educación” y que “jamás las amenazó, ni siquiera les levantó la voz”.

Por último, cuando Virginia le preguntó si quería decir algo sobre sus tíos -el hermano de Salomón-, Noelia sentenció: “Todas las cosas malas que le hicieron a mamá van a salir a la luz pronto por todos los testigos que hay y que estuvieron en ese momento”.