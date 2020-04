Nosotros a la mañana: ¿los compañeros de Nicole Neumann, enojados con la modelo?

¿Problemas en el equipo? Nicole Neumann y sus razones para no ir al estudio de Nosotros a la mañana

"¿Me aman? Yo creí que estaban todos enojados conmigo ", arremetió Nicole Neumann en Nosotros a la mañana , el ciclo de eltrece que conduce el Pollo Álvarez. Desde que comenzó la cuarentena, la modelo no va al programa del cual es panelista y, en cambio, sale vía skype. ¿Hay grieta en ese equipo de trabajo entre los que sí van a los estudios y los que salen remotamente? Hasta ayer parecía que no, pero...

La polémica surgió en Bendita (elnueve), cuando le preguntaron a Álvarez si estaban enojados con Neumann, por esa razón. "Nosotros hicimos una bajada de línea desde la producción del programa y es que, con esta pandemia, cada uno puede tomar la decisión si quiere venir o no. Después, dependiendo de las cuestiones de cada uno, algunos pueden y otros no; algunos quieren y otros no. La verdad es que nadie está obligado a venir. Definitivamente, a mí me encantaría que vengan todos de manera alternada, con la distancia obligatoria. El caso de Nicole es que no puede venir, por eso sale por skype... pero que yo sepa no están enojados con ella", contestó.

Y enseguida aclaró: "Está mucho tiempo con las nenas y cuando no está es una cuestión muy personal de ella que prefiero que lo responda Nicole. No es que no quiera responder, sino que no me corresponde".

Tras estas palabras de Álvarez, esta mañana, Neumann intentó explicarlo : "Mi motivo para no estar ahí es claro. Soy el único adulto con tres menores y no me puedo ir de mi casa y dejarlas solas. Tengo que asistir a mis hijas con las tareas escolares, cocinarles, limpiar. No tengo una empleada, estoy sola con mis tres hijas".

¿Hubo alguien mal intencionado en el programa que quiso sentar discordia entre los compañeros? "No sé qué pasa porque no voy. Y además, me fui del chat porque tuve un temita con alguien del grupo, pero es algo personal, así que no tengo ni idea", contestó la modelo. Luego se supo que hay dos chats de Nosotros a la mañana y la panelista se quedó solamente en uno.

"Está todo bien, de todas maneras. Cuando hay una burla pública está bueno aclararla. No recibí ninguna disculpa. Se ve que la información llegó al revés", dijo Neumann sin querer dar mayores detalles. Y luego se enojó aún más cuando se dio cuenta de que el programa terminaba y ella no había tenido tiempo para hablar. "¿Ya son las 11? ¡Qué lástima! Yo quería hablar sobre si se puede vivir sin comer carne", señaló, refiriéndose a la polémica frase que expresó en una entrevista.