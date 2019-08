Nuevo round: Mica Viciconte le contestó a Gladys "La Bomba Tucumana"

La mediática le contestó a la cantante tropical Fuente: Archivo

La guerra comenzó en 2017 en la pista del "Bailando" y, dos años más tarde, parece no tener fin. Lejos de intentar una reconciliación, la cantante y la mediática siguen enfrentadas y se sacan chispas cada vez que se cruzan.

En estas horas fuimos testigos de un nuevo round entre ambas. Todo comenzó ayer con la presencia de Gladys "La bomba tucumana " en el piso de Intrusos, donde a través de fuertes declaraciones disparó una vez más contra su archienemiga Mica Viciconte.

Por supuesto que la panelista de Incorrectas recogió el guante y su respuesta no se hizo esperar. "Después dicen que soy provocadora y busco a la gente", fue la primera reacción de la mediática frente a los dichos de su eterna rival. Y, con cierta ironía, continuó: "Es una persona que no me interesa mucho. Hay gente que necesita prensa de alguna manera pero bueno... yo pensé que venía para cantar sus temas. Me resbala lo que diga, no es una persona que me suene interesante. Le deseo lo mejor y que sigan los éxitos musicales", disparó entre risas.

Frente a esto, Gladys no se quedó callada y, nuevamente desde un móvil de Intrusos, arremetió: "Ayer me la crucé cuando me iba del programa y casi me arranca el brazo. Venía caminando e hizo como que no me vio y me golpeó. Es una nenita, qué se le va a hacer. Ella tiene el síndrome de Peter Pan, ofende a la gente con eso de que son mayores. Yo me siento muy feliz con mi edad, soy una señora".

Con respecto a los dichos de Mica que la acusan de "querer prensa", la autora de "La pollera amarilla" se defendió: "'Yo no necesito prensa, corazón y mucho menos de la tuya, que es horrible'. Vivo en Tucumán y trabajo por todo el país. No sé cómo le da la cara para hablarme. La verdad que no la soporto, es una chica que no enseña nada. Y si no me conoce como artista, que entre a Youtube y escuche mis éxitos. Debo tener 500 canciones de mi autoría que mi publico sí conoce", concluyó enojada y dejando muy en claro que no hay chances de una reconciliación entre ambas.