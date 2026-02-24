Robert Carradine y el trastorno que convirtió en calvario sus últimos veinte años

Robert Carradine, el actor popularmente conocido por su interpretación de Sam McGuire en la serie Lizzie McGuire, y por las películas Más allá de la gloria y La venganza de los nerds se quitó la vida a los 71 años. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado que compartió Deadline este lunes 23 de febrero y reveló que desde hacía dos décadas el artista atravesaba un trastorno bipolar.

Keith Carradine, el hermano mayor del actor, señaló que tras el triste episodio, el deseo de la familia es hacer público el diagnóstico para que la gente conociera cómo “Bobby le hizo frente”. “Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse. Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito”, sostuvo.

La familia del actor buscó concientizar sobre el trastorno bipolar que padecía Richard Shotwell - Invision

“La valiente lucha de Bobby”

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado a las enfermedades mentales. En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión", reza el comunicado de la familia.

Hijo de la actriz y artista Sonia Henius y del actor John Carradine, Robert nació en Los Angeles el 24 de marzo de 1954 Evan Agostini - Invision

El trastorno bipolar trata de una enfermedad mental severa (por ahora no tiene cura) que afecta a entre un 4% y un 6% de la población mundial que, básicamente, consiste en drásticas oscilaciones de la energía y el humor, entre la euforia (manía o hipomanía) y la depresión, con períodos de eutimia (estabilidad). Es la misma enfermedad a la que anteriormente se llamaba psicosis maníaco depresiva, que antes implicaba institucionalización o internación del paciente.

Una vida rodeada de arte

Hijo de la actriz Sonia Henius y del actor John Carradine, Robert nació en Los Angeles el 24 de marzo de 1954 y se crio en un hogar rodeado de arte. Al igual que sus padres, sus hermanos y hermanastros también se dedicaron al mundo de la actuación. Con quien más compartió elenco fue con su hermano David, incluso en la película de Martin Scorsese, Malas calles. Su ascenso en Hollywood estaba asegurado y así fue.

Robert Carradine en Los Cowboys, su primera película (Fuente: Instagram/Robert Carradine)

Su gran oportunidad en el cine llegó en 1972 cuando logró ser parte de Los Cowboys y trabajar junto a John Wayne. Además, Carradine sorprendió con su aparición en el film El regreso, de Hal Ashby, que ganó el Oscar a mejor película en 1979. Según cuentan sus allegados, el actor tenía una sensibilidad especial por los animales y durante el rodaje de Cabalgata infernal sintió tal conexión con el caballo de la película que más tarde decidió comprarlo.

Después de diferentes papeles secundarios y algunos protagónicos, en 1984 interpretó al presidente de la fraternidad Lewis Skolnick en la comedia La venganza de los nerds, con un elenco que también incluía a Curtis Armstrong, Donald Gibb y Julia Montgomery.

En los 2000 volvió a trabajar para el público adolescente en la serie de Disney Channel Lizzie McGuire, en la que interpretó al padre de la protagonista, la Lizzie McGuire de Hilary Duff. Eso además incluyó su aparición en la película The Lizzie McGuire Movie, de 2003. A la vez, participó en el episodio “No duermas en Chicago” de la serie médica ER.

Murió Robert Carradine, el actor de la serie Lizzie McGuire, a los 71 años (Foto: Instagram @hilaryduff)

Además de su pasión por la actuación, Robert amaba el automovilismo y las motos. A finales de los 80 compitió en grandes premios y fue piloto Lotus con Paul Newman.

Su regreso a la televisión llegó en 2013, cuando le propuso a uno de sus excompañeros de elenco de La venganza de los nerds, Curtis Armstrong, realizar un reality de competencia entre diferentes participantes considerados “nerds”. El ganador se llevaba el título del “más nerd de todos”. Ese formato se emitió por la cadena TBS y fue un éxito de audiencia.

Robert Carradine en una de sus últimas apariciones frente a cámara hace cuatro años, en un videoclip del cantante Coby Brown (Fuente: Instagram/Robert Carradine)

En cuanto a su vida personal, se casó dos veces y fue padre de tres hijos: Ever Carradine, fruto de su relación con Susan Snyder, que también decidió dedicarse a la actuación, y Marika Reed e Ian Alexander, a quienes tuvo con su exesposa Edie Mani, de quien se divorció en 2018, tras 28 años de matrimonio.

Muy querido por su círculo íntimo, su familia lo recuerda con cariño y nostalgia. La sobrina del actor, Martha Plimpton, lo definió como su “tío favorito”. Si bien en el último tiempo el actor intentó sobrellevar su diagnóstico y su tiempo en la pantalla disminuyó, encontró alivio de la mano de un proyecto propio: el podcast Party Nerds Pop-Cast, en el que entrevistaba a distintas celebridades junto al actor Richard Gabai.